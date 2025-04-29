Завжди любив усе військове: на Донеччині загинув боєць з Дніпропетровщини

Війна безжальна, вона постійно приносить біль і горе людям… Іларіонівська територіальна громада в останню дорогу провела захисника Володимира Лиховода. Він був головним сержантом роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем. Бійцю, який віддав життя за Україну, навіки 48 років, повідомляє Іларіонівська громада.

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«Володимир завжди любив усе військове: зброю, гру у „війнушку“. Навіть на уроках відволікався і малював танки, літаки, автомати. Але завжди слухав учителя і міг повторити все сказане ним. Після школи проводжали Володю в армію, де йому випала доля бути снайпером. Після року служби отримав травму і був комісований. Працював на рідній землі трактористом, потім на колійно-машинній станції. Не цурався ніякої роботи. З дружиною Оленою прожили разом 15 років, облаштовуючи затишне сімейне гніздечко».

З перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Володимир Лиховод пішов на фронт. Більше трьох років перебував у горнилі війни, плекаючи надії на світле майбутнє. На жаль, четверта бойова весна стала для нього останньою… Воїн загинув 23 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Зарічного Краматорського району.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель внаслідок авіаудару воїна з Закарпаття.

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