На думку мольфара Макса Гордєєва, у травні деякі знаки зодіаку відчують себе на порозі великої трансформації.



А як саме трансформація почне проявлятися завтра, у другий день місяця, йдеться у прогнозі за результатами розкладу карт Таро, пише сайт з гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Сила»

Овнам варто покладатись тільки на себе й не ображатись на оточення, яке не готове запропонувати підтримку. Ваша інтуїція та внутрішнє чуття підкажуть правильні рішення. Важливо не провокувати конфлікти.

Поради карт — Намагайтеся не вступати в напружені діалоги і зосередьтеся на власних пріоритетах.

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Телець — «Помірність»

Тельцям варто утриматись від ділових зустрічей, переговорів та ухвалення серйозних рішень. Краще зверніть увагу на внутрішні процеси, роботу над собою та здоров'я.

Поради карт — Варто зберігати баланс між бажаннями та можливостями. Вечір найкраще провести на самоті або в колі найближчих.

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Близнюки — «Сонце»

Для Близнюків день буде яскравим, успішним, але можлива перевтома. Будьте уважні до свого тіла. Ваше здоров'я та емоційна рівновага мають стати пріоритетом.

Поради карт — Навіть дрібні радощі допоможуть зберегти позитивний настрій на весь день.

Рак — «Страшний Суд»

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Для Раків завтра стане поворотною точкою, особливо у питаннях особистого життя. Варто проявити активність, завтра для цього буде особливо вдалий час. Є шанс змінити щось важливе — не проґавте його.

Поради карт — Можливі новини з минулого, які нагадають про незавершені справи. Прийміть їх спокійно та розважливо.

Лев — «Двійка Жезлів»

Левам потрібно скласти план, позначити цілі й рухатися уперед. Потрібно обговорювати свої ідеї з колегами, щоб уникнути конфлікту.

Поради карт — Будьте дипломатичним, але не мовчазним — конструктивний діалог допоможе розрядити обстановку.

Діва — «Сімка Жезлів»

Дівам потрібно відстоювати свої погляди та позиції, особливо у незнайомій обстановці. Варто бути уважними до деталей і не довіряти першому враженню під час спілкування з новими людьми.

Поради карт — Вашими головними союзниками повинні бути впевненість та спокій. Ви впораєтеся, якщо не дозволите емоціям взяти гору.

Терези — «Десятка Жезлів»

Терезам необхідно зробити паузу та переглянути свій ритм життя. Особливу увагу варто приділити своєму здоров'ю. Також уникайте емоційного напруження.

Поради карт — Потрібно розвантажити свій день від зайвих обов'язків, іноді відпочинок важливіший, ніж чергова перемога.

Скорпіон — «Блазень»

Скорпіонам варто дозволити собі бути спонтанними. Приділіть час партнеру або вирушайте на побачення, якщо ви вільні. Цей день добре підходить для відпочинку, не перевантажувати себе зобов'язаннями.

Поради карт — Підходьте до всього з гумором, і будь-які складності видадуться незначними.

Стрілець — «Імператриця»

Стрільців на порозі приємних змін у домашньому середовищі. Можливо, ви вирішите зайнятися інтер'єром, оновити гардероб або просто навести лад. Гармонія в будинку позначиться на вашому внутрішньому стані.

Поради карт — Не бійтеся балувати себе та близьких — це створить атмосферу тепла та радості.

Козоріг — «Мир»

На Козорогам чекає день досягнень та гармонії. Це чудовий час для реалізації ідей, завершення проєктів та обговорення важливих питань. Особливо вдалим виявиться спілкування — використовуйте його, щоб просунути свої інтереси.

Поради карт — Не варто боятися бути активним — доля на вашому боці. Важливо також подякувати собі за зроблений крок і дозволити собі трохи відпочити на тлі успіхів.

Водолій — «Паж Жезлів»

На Водоліїв чекає насичений день, повний справ і зустрічей. Ваша енергія буде потрібна, але важливо правильно її розподілити, щоб не перегоріти. Зосередьтеся на вже розпочатих справах, доводьте їх до кінця і не розпилюйтесь.

Порада карт — Впевнена поведінка та цілеспрямованість допоможуть вам витримати темп і не втратити фокус своїх дій.

Риби — «Король Мечів»

Рибам завтра слід виявити максимальну серйозність у будь-яких обговореннях та переговорах. Вам слід включити логіку, холоднокровність та здатність приймати рішення без зайвих емоцій. Не бійтеся звертатися за допомогою.

Поради карт- Важливо закласти фундамент для довгострокових змін. Проявіть мудрість, і день принесе відчутні плоди.

Нагадаємо, раніше астрологиня Катерина Соловйова розповіла, кому обов'язково пощастить до 20 травня.

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