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Спорт

Переможний почин «Тоттенхема» на 38-й секунді та погром від «МЮ» в Іспанії: відеоогляди матчів ½ фіналу Ліги Європи

0:01 2 травня 2025
Атлетик&nbsp;— Манчестер Юнайтед

У четвер, 1 травня, після півфіналів Ліги чемпіонів «Арсенал» — «ПСЖ» (0:1) та «Барселона» — «Інтер» (3:3) відбулися перші поєдинки ½ фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій.

Ліга Європи. ½ фіналу. Перші матчі

«Атлетик» (Іспанія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 0:3 (Каземіро, 30, Бруну Фернандеш, 37, з пенальті, 45). На 35-й хвилині вилучено Вівіана («Атлетик»).

«Тоттенхем» (Англія) — «Буде-Глімт» (Норвегія) — 3:1 (Джонсон, 1, Меддісон, 34, Соланке, 61, з пенальті — Салтнес, 83).

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Зустрічі у відповідь відбудуться 8 травня в Манчестері та Буде.

У перших півфіналах Ліги конференцій зафіксовано такі результати:

«Бетіс» (Іспанія) — «Фіорентина» (Італія) — 2:1 (Еззальзулі, 7, Антоні, 64 — Раньєрі, 73).

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«Юргорден» (Швеція) — «Челсі» (Англія) — 1:4 (Мулугета, 68 — Санчо, 12, Мадуеке, 43, Джексон, 59, 65).

Зустрічі у відповідь заплановано у Флоренції та Лондоні 8 травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Юнайтед» у неймовірному поєдинку з дев'ятьма голами вибив в овертаймі з Ліги Європи «Ліон».

Фото ФК «Манчестер Юнайтед»

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