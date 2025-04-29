Швидкий гол приніс «ПСЖ» першу в історії перемогу над «Арсеналом»: відеоогляд матчу ½ фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 29 квітня, у Лондоні відбувся перший півфінальний матч Ліги чемпіонів, з якої вже вилетів чинний володар трофею «Реал».

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Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Перший матч

«Арсенал» (Англія) — «ПСЖ» (Франція) — 0:1 (Дембеле, 4).

Новоспечений чемпіон Франції на стадії плей-оф перетворився на кілера англійських клубів. Чи не жарт! Підопічні Луїса Енріке на шляху до півфіналу вже встигли пройти «Ліверпуль» та «Астон Віллу». Та ще й з перших хвилин взялися в Лондоні за «Арсенал». Вже в дебюті Дембеле забив свій 11-й м'яч у поточному турнірі та 33-й у сезоні взагалі, вивівши «ПСЖ» уперед — 0:1. До речі, Усман цього вечора повторив клубний рекорд свого колишнього партнера з атаки Мбаппе за кількістю голів в одному сезоні ЛЧ.

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Одноклубники Олександра Зінченка, який усю зустріч провів у запасі, робили все можливе, щоб засмутити голкіпера парижан Доннарумму, але всі їхні зусилля виявилися марними. Навіть тоді, коли на 47-й хвилині Меріна все ж таки вразив ворота французів — словенський рефері Вінчич після перегляду VAR зафіксував офсайд. «ПСЖ» із сьомої спроби таки зумів уперше обіграти «Арсенал» (раніше були три нічиї та три поразки). Розбірки за путівку до фіналу продовжаться в Парижі.

Ще в одному півфінальному поєдинку ЛЧ у середу, 30 квітня, зіграють «Барселона» — «Інтер».

Матчі у відповідь ½ фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 6 і 7 травня.

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Нагадаємо, що фінал турніру цього сезону прийме 31 травня «Альянц Арена» у Мюнхені.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «ПСЖ» ледь не вилетів з Ліги чемпіонів від «Астон Вілли», виграючи за сумою двох зустрічей — 5:1.

Фото ANP

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