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«Інтер» з шедевром на 30-й секунді та «Барселона» влаштували парад голів у столиці Каталонії: відеоогляд матчу ½ фіналу Ліги чемпіонів

23:57 30 квітня 2025
Барселона&nbsp;— Інтер

У середу, 30 квітня, після домашньої поразки напередодні «Арсенала» від «ПСЖ» (0:1) у Барселоні відбувся ще один перший півфінальний матч Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Перший матч

«Барселона» (Іспанія) — «Інтер» (Італія) — 3:3 (Ямаль, 24, Торрес, 38, Зоммер, 65, у свої ворота — Тюрам, 1, Дюмфріс, 21, 64).

Команді Сімоне Індзагі знадобилося лише 30 секунд, щоб завдяки шедевру п'ятою Маркуса Тюрама (до речі, сина чемпіона світу та Європи у складі збірної Франції Ліліана Тюрама) забити найшвидший гол в історії півфіналів Ліги чемпіонів — 0:1. Ось так початок!

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Це ще що. Пройшло лише 20 хвилин, і «Інтер», який до цього не забивав у трьох матчах поспіль, на розчарування публіки на «Монжуїку», подвоїв перевагу в рахунку. Це голландець Дюмфріс додав до гольової передачі влучний удар — 0:2.

Та добре, що «Барса» має 17-річного діаманта Ямаля, який уже зіграв за каталонців 100 матчів, — 24-а хвилина, 1:2.

А вже до перерви від переваги міланців у два м'ячі зовсім не залишилося і сліду. Ферран Торрес постарався — 2:2.

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Гуляння у столиці Каталонії продовжились і після перерви. Хоча вже й не з таким розмахом. Спочатку Дюмфріс, оформивши «дубль», знову вивів «Інтер» уперед, але одразу Рафінья відповів шикарним далеким «пострілом», і м'яч від поперечини та спини голкіпера Зоммера опинився у сітці — 3:3.

Матч-відповідь відбудеться 6 травня в Мілані, а другий фіналіст турніру визначиться 7 травня в Парижі.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів цього сезону прийме 31 травня «Альянц Арена» у Мюнхені.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Барселона» перемогла «Реал» і здобула Кубок Іспанії.

Фото ФК «Барселона»

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