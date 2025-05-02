На Дніпропетровщині поліція знешкодила банду, яка системно грабувала агрокомпанії області

Протягом чотирьох місяців, з початку 2025 року, Дніпропетровську область та інші прилеглі до неї області накрила хвиля організованої злочинності. Її жертвами насамперед становилися агрокомпанії, які ведуть діяльність у цьому регіоні.

ВІДЕО ДНЯ

Користуючись тим, що склади сільгосппідприємств, зазвичай, знаходяться в обласній глибинці, злочинці робили ставку на безкарність. Усі злочини відбувалися вночі. Зламуючи замки на складських приміщеннях, зловмисники підганяли до них транспорт і вивозили матеріальні цінності, що там зберігалися.

У результаті агрокомпанії зазнавали чималих збитків, оскільки в розпал весняних польових робіт залишалися без посівних матеріалів, мінеральних добрив, гербіцидів та інших складових, які необхідні для аграрного виробництва. Все це викрадалося злочинцями зі складів з метою подальшого перепродажу. Крім суто комерційних втрат, розкрадання завдавали істотних збитків продовольчий безпеці та стабільності прифронтових регіонів.

«Останньою краплею» стала крадіжка зі складу одного із провідних агрохолдингів Дніпропетровської області. Служба безпеки компанії, розслідуючи інцидент, оцінила завдані збитки в еквіваленті 20 тисяч доларів і звернулася із заявою до Криворізького районного відділення поліції.

РЕКЛАМА

Слідчі дії було проведено оперативно та професійно. В результаті було встановлено, що з початку 2025 року мала місце ціла низка злочинних епізодів, у яких простежувався подібний почерк. Це означало, що в регіоні може діяти організоване злочинне угруповання. Під підозру потрапили двоє чоловіків1978 та 1988 років народження. Обидва уродженці Кривого Рогу.

«За підозрюваними було встановлено спостереження. І 26 квітня група захоплення здійснила їхнє затримання на в'їзді до міста Кривий Ріг. Зловмисників затримали згідно зі ст. 208 КПК України. За погодженням із Криворізькою центральною окружною прокуратурою повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення, вчинена у величезних розмірах в умовах воєнного стану)», — йдеться у повідомленні поліції Дніпропетровської області.

Ватажком банди виявився Євген Хитров - заслужений майстер спорту, президент федерації боксу у Кривому Розі та за сумісництвом тренер боксерського клубу КБ-75. Свого часу він був призером українських чемпіонатів, учасником Олімпіади, чемпіоном світу та переможцем Кубка Європи. Хітров провів 22 бої та здобув 20 перемог. В Америці його кар'єрою займалася Iron Mike Promotions — промоутерська компанія легендарного Майка Тайсона.

РЕКЛАМА

Чому Хитров вирішив віддати перевагу кар'єрі карного злочинця, поки що невідомо. Можливо, у якийсь момент відчув себе «недооціненим». В одному з інтерв'ю він зізнавався: «Бути вовком посеред овець гірше, ніж бути вовком посеред вовків». При цьому захищати рідну країну від «вовків» Хитров не поспішав. «Для мене патріотизм — не означає, що треба взяти зброю та йти захищати нашу країну. Для цього є армія, воєначальники, президент України», — заявляв Хитров. Грабувати під час війни беззахисних українських фермерів він вважав перспективнішим, ніж воювати з російськими окупантами.

Наразі слідство у справі Євгена Хитрова триває. Проведено 14 обшуків. У тому числі, у квартирах, гаражах та автомобілях підозрюваних. Вилучено знаряддя злочинів, потерпілим повернуто викрадене майно. Поліція перевіряє членів банди щодо причетності до серії подібних крадіжок, скоєних на території Дніпропетровської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

Аграрії регіону висловлюють слова подяки поліції Дніпропетровщини: вперше за останні чотири місяці вони та їхні підприємства можуть почуватися у безпеці. На жаль, суддя Геннадій Чирський обрав для Хитрова та його подільника заставу у 400 та 300 тис. грн відповідно. Це дивно, тому що сума нанесених збитків сягає мільйонів. Застава дає змогу злочинцям вийти із СІЗО і потім переховуватися від правоохоронців, ускладнюючи розслідування. Але постраждалі фермери розраховують на те, що справа буде доведена прокуратурою до справедливого обвинувального вироку. Також за ходом справи планують пильно слідкувати журналісти та представники громадськості.

РЕКЛАМА

21

Читайте нас у Facebook