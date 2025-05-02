Пожежа: мережа відреагувала на новий альбом популярної співачки

Українська співачка Jerry Heil, яка стала речницею на «Євробаченні» від України, випустила альбом, про який вона говорила останні місяці. До альбому «Архетипи» увійшло 16 треків і, за словами співачки, кожен — уособлює одну з граней її особистості.

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«Коли демок накопичилося вже на кілька альбомів, я зрозуміла: час випустити хоча б один — і нехай він буде саме таким, як я щодня, — різним, — презентувала свій доробок артистка. — Грайливим, сумним, енергійним, танцювальним чи таким, щоб можна було добряче виплакатись».

До альбому увійшли пісні, створені у різні періоди, зокрема «Кишенька», написана на початку повномасштабного вторгнення.

До альбому увійшли пісні, створені у різні періоди

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«Цей альбом — своєрідна капсула часу, він закарбував мене і сучасною, і тією, що була пʼять років тому», — зізналася Jerry Heil.

За словами співачки, одна з її найулюбленіших пісень у новому альбомі — «РибоLove», а на англомовну «Love me hard» вже скоро зʼявиться кліп.

На сторінці Jerry Heil у соціальній мережі шанувальники відреагували на вихід альбому та додали, що він вже став культовим. Співачку привітали колеги Дмитро Монатік та alyona alyona.

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«Пожежа», — написала її колега за виступом на «Євробаченні».

«Нарешті дочекались сольних хвиль, — прокоментували дописувачі. — Не дарма так довго чекали, воно того вартувало!»

«Цей альбом уже є культовим, — вирішили у мережі. - Дякую Вам за творчість. Ви наше національне надбання. Щаслива жити з Вами одночасно в одній країні. Окреме дякую за оперний спів в „Рибоlove“, мріяла почути від Вас таке».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Jerry Heil прокоментувала розрив зі своїм хлопцем.

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