Нічні заморозки та денна спека: синоптики обіцяють українцям «капризні» вихідні

В Україні у вихідні очікується переважно нестійка погода з грозовими дощами, а на сході країни можливі заморозки. Так вважає кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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«Протягом найближчих днів погодні процеси матимуть вельми динамічний характер. На зміну антициклональній та спокійній погоді до нас почне надходити нестійка та тепла повітряна маса з південного заходу Європи, яка спричинятиме дощі з грозами у північних та західних регіонах України, а також помітно посилиться вітер по всій країні. У суботу холодне повітря ще затримається на північному сході, тож уночі тут можливі подекуди заморозки, проте вже 4 травня температура суттєво підвищиться», — прогнозує він.

Субота, 3 травня:

У західних областях України вночі без істотних опадів. Вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, в окремих пунктах можливі сильні зливи, град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 °С, вдень +20… +25 °С. У північних областях уночі без опадів, удень пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, удень місцями посилюватиметься до 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2… +7 °С, у Сумській області на поверхні ґрунту заморозки 0… -3 ° С; вдень +18… +23 °С.

У центральних регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, вночі 3−8 м/с, удень 9−14 м/с. Температура вночі становитиме +2… +7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0… -3 ° С; вдень повітря прогріється до +19… +24 °С. У південній частині країни та Криму прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 4… +9 °С, днем +18… +23 °С.

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У східних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі мінливих напрямків, удень південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура вночі становитиме +1… +6 °С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0… -5 °С; вдень +17… +22 °С.

Неділя, 4 травня:

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У західних областях країни вночі місцями пройдуть невеликі дощі, вдень по всьому регіону прогнозується нестійка погода з дощами, в окремих районах спостерігатимуться сильні опади, можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +9… +14 °С, вдень +18… +23 °С, на Прикарпатті та Буковині +23… +28 °С. У північних регіонах України вночі місцями очікуються невеликі дощі. Вдень та ввечері пройдуть помірні, подекуди значні дощі у супроводі грози, граду та шквалистого посилення вітру до 17 — 22 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 7… +12 °С, вдень +22… +27 °С.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері на заході Кіровоградської та Черкаської областей можливі грозові дощі. Вітер південний/південно-західний, 7−12 м/с, вдень пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7… +12 °С, вдень +22… +27 °С. У південній половині України та Криму очікується переважно сонячна погода, без опадів. Лише увечері на півночі Одеської області пройдуть грозові дощі. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря в нічний час +6… +11 °С, вдень +19… +24 °С.

У східних областях очікується погода без опадів. Вітер південно-західний, 7−12 м/с, вдень у Харківській області місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6… +11 °С, вдень +20… +25 °С.

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На думку Кібальчича, загалом у травні на українців чекає досить комфортна погода з помірною кількістю опадів та невисокою температурою. Погодні умови багато в чому нагадуватимуть літні: очікується активізація грозової діяльності, а денні значення температури повітря подекуди перевищуватимуть +30… +32 °С.

«У середньому температура повітря в травні по Україні прогнозується в межах +13 … +17 ° С, що близько до норми, в південно-східній частині країни місцями вище норми на 1 — 1,5 ° С. В окремі дні денна температура може досягати +30 … + 33 ° С, а вночі знижуватися до +1 … +7 ° С. За рахунок активної циклональної діяльності та грозових процесів, опадів у травні очікується безперечно більше норми, в середньому на 25 — 75%», — прогнозує синоптик.

Як писали «ФАКТИ», 2 травня Землю накриє потужна магнітна буря. Вона очікується з K-індексом 5 балів, що може позначитися на здоров'ї людей.

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