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Суспільство та люди

«Якщо буде можливість»: голова Одеської ОВА розповів про перспективи пляжного сезону в місті

18:19 2 квітня 2024
пляж в Одесі

В Одесі, яку постійно обстрілює ворог, планують відкрити пляжі на літній сезон. Перед цим їх мають перевірити відповідні служби, аби перебування біля моря було безпечним для людей. Про це Суспільному розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Ви так називаєте — пляжний сезон, ми трішечки по-іншому бачимо. Це для оздоровлення наших сімей, сімей наших воїнів. Хлопці, які знаходяться на нулі і бувають також у відпустці, приїжджають та можуть оздоровитися».

Щодо цьогорічного сезону, Олег Кіпер зазначив, що після травневих свят на одеських пляжах знову побільшає людей. Аби відкрити пляжі, потрібно пропрацювати це питання з міською владою, військовим керівництвом та іншими службами:

«Алгоритм є, розуміємо, як це робити. Сподіваємось, що безпекова складова в Одесі дозволить це зробити, хоча останнім часом в місті дуже напружено, але по можливості будемо відкривати», — сказав він.

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Раніше повідомлялося, що розмінування Чорного моря можуть розпочати вже цієї весни.

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