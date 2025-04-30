Команда Кобіна перемогла у дограванні «Зорю» і залишила останнє місце в таблиці УПЛ: відеоогляд матчу

У середу, 30 квітня, на стадіоні «Ніка» в Олександрії відбулося догравання матчу 16-го туру чемпіонату України з футболу, який було перервано у Кривому Розі через повітряну тривогу ще 8 грудня минулого року за рахунку 1:0 на користь аутсайдера УПЛ за підсумками першого тайму. Раніше у битві грандів «Шахтар» не зміг обіграти «Динамо».

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Чемпіонат України. Матч 16-го туру

30 квітня (середа)

«Інгулець» (Петрово) — «Зоря» (Луганськ) — 1:0 (Волохатий, 38). На 45+2-й хвилині Лосенко («Інгулець») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:1.

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Становище команд:

1. «Динамо» — 64 очки (26 матчів);

2. «Олександрія» — 60 (26);

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3. «Шахтар» — 54 (26);

4. «Полісся» — 43 (26);

5. «Карпати» — 40 (26);

6. «Кривбас» — 39 (25);

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7. «Верес» — 35 (26);

8. «Зоря» — 35 (26);

9. «Рух» — 33 (26);

10. «Колос» — 28 (26);

11. ЛНЗ — 27 (26);

12. «Оболонь» — 25 (26);

13. «Ворскла» — 24 (26);

14. «Лівий берег» — 23 (25);

15. «Інгулець» — 20 (26);

16. «Чорноморець» — 18 (26).

Бомбардири: 16 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 11 — Георгій Судаков («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Єгор Твердохліб («Кривбас»); 10 — Олександр Філіппов («Олександрія»); 9 — Артем Бондаренко («Шахтар»); 8 — Петар Мічін («Зоря»), Бруніньо («Карпати»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Амбросій Чачуа («Карпати»), Пилип Будківський («Зоря»), Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Ігор Краснопір, Ярослав Карабін (обидва — «Рух»), Андрій Ярмоленко («Динамо»), Хуан Безерра («Олександрія»), Кевін («Шахтар»); 5 — Олександр Зубков, Егіналдо (обидва — «Шахтар»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Микола Гайдучик, Луан (обидва — «Верес»), Микола Шапаренко («Динамо»), Андрій Цуріков («Колос»), Денис Янаков («Чорноморець»), Олександр Яцик («Заря»).

У 27-му турі УПЛ зіграють: 2 травня (п'ятниця) — «Лівий берег» — «Карпати» (15:30), «Рух» — «Кривбас» (18:00); 3 травня (субота) — «Чорноморець» — «Шахтар» (15:30), «Інгулець» — «Динамо» (15:30); «Верес» — «Оболонь» (18:00); 4 травня (неділя) — ЛНЗ — «Зоря» (13:00), «Колос» — «Ворскла» (15:30), «Полісся» — «Олександрія» (18:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у фіналі Кубка України з футболу зіграють київське «Динамо» та донецький «Шахтар».

Фото УПЛ

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