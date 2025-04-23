«Динамо» не без проблем стало першим фіналістом розіграшу Кубка України (відео)

У середу, 23 квітня, за підсумками поєдинку на стадіоні «Україна» у Львові визначився перший учасник фіналу Кубка України з футболу, який минулого сезону виграв «Шахтар».

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Кубок України. ½ фіналу

«Буковина» (Чернівці) — «Динамо» (Київ) — 1:4 (Бойчук, 23 — Волошин, 57, 62, Бражко, 72, з пенальті, Шапаренко, 76).

«Динамо»: Моргун, Лучкевич (Тимчик, 79), Дячук, Попов, Вівчаренко, Бражко, Піхальонок (Шапаренко, 61), Рубчинський (Буяльський, 61), Волошин, Ярмоленко (Кабаєв, 46), Герреро (Ванат, 46)

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Протистояння команди першої ліги та лідера УПЛ, який грав напіврезервним складом, завершилося непростою перемогою столичних футболістів. Вже в першому таймі форвард «Буковини» Бойчук скористався грубою помилкою Бражка та вивів свою команду вперед

Але після перерви Шовковський кинув у бій групу основних футболістів, і «дубль» Волошина, влучний удар із пенальті Бражка, а також гол Шапаренка принесли динамівцям путівку до кубкового фіналу.

«Динамо» в 19-й раз зіграє у вирішальному матчі турніру. 13 спроб «біло-синіх» здобути трофей у минулі роки були успішними.

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Суперник команди Олександра Шовковського у фіналі турніру визначиться цього ж дня (початок — о 18:00) у матчі «Полісся» — «Шахтар». Нагадаємо, що вирішальний поєдинок Кубка України цього сезону прийме 14 травня Центральний стадіон у Житомирі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у чвертьфіналі Кубка України виявилося сильнішим за «Рух».

Фото ФК «Динамо»

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