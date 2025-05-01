«Продуктивніше за усілякі «кешбеки»: Гетьманцев розповів, чи можна підвищити мінімальну пенсію

В 2025 році мінімальні та максимальні виплати для людей похилого віку, на жаль, не переглядали.

Через брак коштів у бюджеті мінімальна пенсія в Україні у 2025 році встановлена на рівні 2024 року — 2 361 гривня. При цьому рівень виплат все ж можна реально підвищити, вважає голова комітету Верховної Ради України (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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На думку нардепа, це можна зробити шляхом:

детінізація економіки;

оптимізації державних видатків;

впровадження пенсійної реформи.

При цьому головним джерелом фінансування підвищення мінімальної пенсії Гетманцев називає детінізацію.

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«Торік завдяки системній роботі у цьому напрямі, а я постійно займаюсь цим питанням — до бюджету додатково надійшов еквівалент у 2,5 млрд доларів — це майже в 4 рази більше за озвучену мною потребу. Якщо посилювати боротьбу з тінню — цілком реально поповнити бюджет сумою не менше 4 млрд доларів», — зазначив Гетманцев.

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики не погоджується з твердженням, що держава не може профінансувати підвищення пенсійних виплат, поки щонайменше 400 млрд гривень економіки перебуває в «тіні».

В меншому сенсі підвищити пенсії українцям можна, якщо оптимізувати державні видатки. На думку Гетманцева, в бюджеті малопродуктивні і навіть неефективні видатки на суму у 50 млрд гривень.

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В той же час підвищення пенсій означатиме, що зростуть видатки на споживання, адже пенсіонери, витрачаючи кошти на продукти харчування, одяг, ліки тощо, фактично спрямують їх на підтримку національної економіки та вітчизняного виробника.

«Згодом вони повернуться державі у вигляді податків — і це буде куди продуктивніше та результативніше, ніж усілякі «кешбеки», — підкреслив політик.

Далі владі потрібно зосередитись на комплексній пенсійній реформі. Наприклад — запустити накопичувальну систему, коли для кожного працюючого громадянина частина відрахувань піде на конкретно його майбутню пенсію.

Також важливо реанімувати третій рівень системи — добровільне пенсійне страхування, що дозволить ще більше збільшити пенсії, адже усі зможуть відкладати собі додаткові кошти на краще життя після виходу на заслужений відпочинок. А щоб ці кошти не знецінювались, треба перезавантажити фондовий ринок.

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«Головне — поетапно відходити від усіх видів спеціальних пенсій (окрім пов’язаних зі шкідливими для здоров’я умовами праці). Потрібно застосовувати єдиний і справедливий підхід, а визначати рівень пенсій має не статус чи колишня посада, а зроблені за час трудової діяльності страхові відрахування», — підсумував Гетманцев.

Раніше «ФАКТИ» писали, у кого скоро зросте рівень пенсії — навіть без індексації.

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