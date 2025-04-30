Несподіваний крок спадкоємця престолу: черговий скандал спалахнув між Гаррі та Вільямом

Стосунки між принцами Вільямом і Гаррі не тільки не покращуються, але й стають ще складнішими після останнього несподіваного кроку спадкоємця престолу. Монарх повернув постать з минулого, яка зачіпає дуже чутливий нерв Меган Маркл.

ВІДЕО ДНЯ

Замість того, щоб сприяти зближенню зі своїм молодшим братом, принц Вільям вирішив зробити сміливий крок. Нещодавнє включення Джейсона Кнауфа до близького кола спадкоємця викликало справжню бурю в британських ЗМІ.

Ім'я Джейсон Кнауф не нове в новітній історії Сассексів. Він колишній секретар зі зв'язків з громадськістю Гаррі та Меган, який свого часу звинуватив герцогиню Сассекську в знущаннях з персоналу палацу. Тепер його повернення на посаду генерального директора премії Earthshot знову відкриває рани, які здавались загоєними.

Хоча його резюме виділяється в галузі охорони навколишнього середовища, його призначення не сприймається як щось невинне. Для багатьох спостерігачів вибір Кнауфа є чітким сигналом для пари, яка оселилася в Каліфорнії. Це крок, який відроджує один з найгіркіших епізодів, з якими довелося зіткнутися Меган.

РЕКЛАМА

Сам принц Вільям високо оцінив роботу Кнауфа, заявивши, що його бачення найближчими роками буде ключовим для розвитку Earthshot. Однак за публічними заявами ховається чітка позиція. Жест, який не заспокоює, а, навпаки, підливає пального у вогонь сімейного конфлікту.

Справа Джейсона Кнауфа закарбувалася в пам'яті ЗМІ завдяки електронному листу, надісланому у 2018 році. У цьому повідомленні він попереджав про неприйнятну поведінку Меган, яка нібито залякувала своїх помічників, що викликало в них стрес та сльози. Скандал виник безпосередньо перед історичним інтерв'ю Сассексів Опрі Вінфрі.

Меган Маркл завжди рішуче заперечувала ці звинувачення. За словами її юридичної команди, звинувачення були маніпульовані, щоб зашкодити її публічному іміджу.

РЕКЛАМА

З цим новим призначенням здається очевидним, що примирення між братами ще більше віддаляється. Поки Вільям зміцнює стару палацову структуру, Гаррі та Меган продовжують будувати своє життя та історію поза монархією.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що над принцом Гаррі знову нависла загроза, бо суд у США ухвалив жорстке рішення.

141

Читайте нас у Facebook