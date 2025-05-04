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Клуб споживачів

Українців закликали готуватися до відключень електрики влітку: у чому причина

9:29 4 травня 2025
Можливий блекаут. Фото з соцмереж

Перед настанням літа українців знову попереджають про можливий дефіцит електроенергії — особливо у вечірні години, і за умови спекотної погоди.

До того ж, пояснює народний депутат Сергій Нагорняк, на енергоблоках саме влітку проводитимуть сезонні ремонтні роботи.

За його словами, існує три шляхи подолання сезонного енергодефіциту, а саме:

  • підняття граничної ціни для імпортерів;
  • залучення держкомпаній (зокрема йдеться про «Енергоатом» і «Укргідроенерго») до імпорту, аби вони закуповували енергію за кордоном у вечірні години, і продавали її на внутрішньому ринку, можливо, з певним дисконтом для населення;
  • активне встановлення українцями сонячних панелей та накопичувачів, які дозволять генерувати енергію вдень і споживати її у вечірній «час пік».

Раніше «ФАКТИ» писали, як на генерацію вплинув дефіцит газу, а також як зростає кількість прихильників добудови Хмельницької АЕС.

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