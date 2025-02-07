Рівень підтримки добудови енергоблоків № 3 та № 4 на Хмельницькій атомній електростанції серед українців за рік зріс із 77% до 80%, свідчать дані свіжого соціологічного дослідження Групи «Рейтинг».

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Більшість опитаних вважають, що завершення будівництва є стратегічним кроком до зміцнення енергетичної безпеки України.

Серед основних аргументів на користь продовження проєкту українці називають: необхідність підвищення енергетичної незалежності країни, гарантоване використання безпечного ядерного палива американського виробництва, дефіцит електроенергії, який зростатиме з відновленням економіки.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років у всіх регіонах, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також областей, де відсутній український мобільний зв’язок. Вибірка складає 1200 респонденті

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американська компанія Westinghouse підтвердила свою готовність забезпечити енергоблоки № 3 та № 4 ХАЕС ядерним паливом, виготовленим за американською технологією, а також надати необхідну технічну підтримку для їхньої експлуатації.

Також глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив підтримку планам України щодо завершення будівництва енергоблоків, наголосивши на їх відповідності міжнародним стандартам ядерної безпеки.

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Крім того, МАГАТЕ прийняло рішення залишити своїх експертів в Україні для регулярного моніторингу підстанцій, через які атомні електростанції підключаються до енергомережі. Це має унеможливити російські атаки на ці об’єкти.

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