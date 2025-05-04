Сауль Альварес побив непереможного суперника у бою за титул абсолютного чемпіона світу (фото, відео)

У ніч на неділю, 4 травня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся бій за титул абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі (до 76,2 кг) між зірковим володарем поясів WBO, WBA, WBC та The Ring мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (63 перемоги, 39 з них — нокаутом, 2 нічиї, 2 поразки), котрий увійшов до двадцятки найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року, і чемпіоном IBF кубинцем Вільямом Скуллом (23 перемоги, 9 з них — нокаутом, 1 поразка).

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34-річний фаворит Канело перебоксував 32-річного андердога, який живе в Аргентині, і переміг одноголосним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 119:109 на користь мексиканця. Сауль Альварес, який завдав кубинцю дебютної поразки в кар'єрі, вдруге став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.

Додамо, що Канело, якого в Ер-Ріяді підтримували красуня-дружина Фернанда Гомес та 8-річна дочка Марія, у 67 боях програв лише Флойду Мейвезеру та Дмитру Біволу.

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Тепер Канело 12 вересня битиметься у Лас-Вегасі з непереможним американцем Теренсом Кроуфордом (41 перемога, 31 з них — нокаутом).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сауль Альварес на очах в українця побив непереможного суперника в чемпіонському поєдинку.

Фото X DAZN Boxing

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