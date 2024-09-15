Канело на очах в українця відлупцював непереможного суперника в чемпіонському поєдинку: найкращі моменти бою

У ніч на неділю, 15 вересня, на арені T-Mobile у Лас-Вегасі (США) відбувся поєдинок за чемпіонські пояси WBA Super, WBC та WBO у другій середній вазі (до 76,2 кг) між абсолютним чемпіоном світу мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (62 перемоги, 39 з них — нокаутом, 2 нічиї, 2 поразки), який здолав у травні свого співвітчизника Хайме Мунгію, і непереможним досі претендентом з Пуерто-Рико Едгаром Берлангою (22 перемоги, 17 з них — нокаутом, 1 поразка).

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Попри солідну перевагу опонента в габаритах (ріст — 185 см проти 173 см), 34-річний Канело впевнено розпочав 12-раундовий поєдинок і вже у третій трихвилинці відправив 27-річного уродженця США у нокдаун.

Берланга не лише «вижив», а й намагався гостро відповідати чемпіонові джебами. Виходило так собі. Сауль Альварес був набагато ефективнішим.

До речі, пристрасті в рингу загострилися до краю, коли Берланга вдарив суперника головою, а Канело завдав опоненту удару після зупинки бою. Але як тільки пролунав гонг, боксери, як ні в чому не бувало, почали обіймати один одного. Канело переміг одноголосним рішенням суддів (117:110, 118:109, 118:109) та відстояв свої пояси.

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Підсумкова статистика ударів Compubox демонструє, що Сауль Альварес перевершив суперника за всіма показниками. Він завдав більше точних ударів (201 проти 119), перевершивши Берлангу в джебах (68 проти 54) і особливо в силових влучаннях (133 проти 65).

Додамо, що це п'ятий успішний захист поясів Саулем Альваресом, який програв у кар'єрі лише Флойду Мейвезеру та Дмитру Біволу. До цього мексиканець розібрався з Геннадієм Головкіним, Джоном Райдером та Джермеллом Чарло.

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До речі, одним із найвідданіших уболівальників Канело під час бою у Лас-Вегасі був його спаринг-партнер — український боксер Олександр Гвоздик, який відвідав поєдинок разом своїм тренером Марко Контрерасом.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сауль Альварес влаштував доньці на день народження справжню казку.

Фото X Premier Boxing Champions

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