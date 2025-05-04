Під Брянськом внаслідок атаки знищено стратегічно важливий завод (відео)

Поки російські військові злочинці атакували Київ та Черкаси своїми дронами, росЗМІ повідомили, що «ЗСУ обстріляли з РСЗВ „Град“ завод у Брянській області». В результаті спалахнули цех та адміністративна будівля, а згодом стало відомо, що сам завод знищено.

ВІДЕО ДНЯ

Також нібито постраждали його охоронці, хоча офіційна влада регіону це спростовує .

Пожежа у Брянській області

Однак йшлося не про звичайне цивільне підприємство — завод «Стріла», що зазнав обстрілу, спеціалізується на випуску трансформаторів, дроселів, автотрансформаторів з плавним регулюванням напруги, котушок індуктивності, фільтрів перешкод, що перешкодять, тобто товарів подвійного призначення.

РЕКЛАМА

Примітно, що у ЗМІ фігурує саме установка «Град», тоді як Україна використовує для ударів по об'єктах ворога в основному ударні дрони.

РЕКЛАМА

Саме їх збивало російське ППО під час недавньої атаки на завод «Кремній Ел», розташований безпосередньо під Брянськом.

11

Читайте нас у Facebook