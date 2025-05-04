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Під Брянськом внаслідок атаки знищено стратегічно важливий завод (відео)

11:03 4 травня 2025
Пожежа під Брянськом. Фото росЗМІ

Поки російські військові злочинці атакували Київ та Черкаси своїми дронами, росЗМІ повідомили, що «ЗСУ обстріляли з РСЗВ „Град“ завод у Брянській області». В результаті спалахнули цех та адміністративна будівля, а згодом стало відомо, що сам завод знищено.

Також нібито постраждали його охоронці, хоча офіційна влада регіону це спростовує .

Пожежа у Брянській області

Однак йшлося не про звичайне цивільне підприємство — завод «Стріла», що зазнав обстрілу, спеціалізується на випуску трансформаторів, дроселів, автотрансформаторів з плавним регулюванням напруги, котушок індуктивності, фільтрів перешкод, що перешкодять, тобто товарів подвійного призначення.

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Примітно, що у ЗМІ фігурує саме установка «Град», тоді як Україна використовує для ударів по об'єктах ворога в основному ударні дрони.

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Саме їх збивало російське ППО під час недавньої атаки на завод «Кремній Ел», розташований безпосередньо під Брянськом.

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