Незручно вийшло: у росії на заводах з виготовлення «Ланцетів» і «Іскандерів» виявили обладнання з Південної Кореї

Попри санкції, високотехнологічне західне обладнання продовжує надходити до росії. Так, провідний виробник верстатів з числового програмного керування у Південній Кореї DN Solutions зазнав критики з боку українського уряду. Все через недбалість у запобіганні реекспорту китайськими дистриб'юторами свого обладнання до рф для військового використання. Назвавши Корею партнером у запобіганні обходу санкцій, Україна також закликала до співпраці між двома урядами з цього питання.

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«У сфері експорту високотехнологічної продукції відповідальність дедалі більше визначається не лише прямими договірними відносинами, але й силою внутрішнього нагляду компанії за її каналами збуту, — заявив Владислав Власюк, комісар із санкцій президента України Володимира Зеленського, пише The Korea Times. — Коли обладнання неодноразово потрапляє до юрисдикції, на яку поширюються санкції, — навіть опосередковано, — це обґрунтовано вимагає внутрішнього розгляду».

Його зауваження відбулися після нещодавнього розслідування Ради економічної безпеки України щодо імпорту росією корейських, японських та тайванських верстатів з числового програмного керування через Китай. Обладнання використовувалося для виготовлення БПЛА та ракет.

Хоча саме по собі це не свідчить про навмисне правопорушення, це може підкреслити недоліки в нагляді, особливо там, де задіяні посередницькі канали. У цьому контексті може бути доцільним подальший розгляд — як внутрішній, з боку компанії, так і зовнішній, з боку відповідних органів, додав Власюк.

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Компанія DN Solutions заявила, що виконала корейські закони, які забороняють несанкціонований експорт надточних машин, що класифікуються як стратегічні товари. У червні 2022 року генеральний директор DN Solutions Кім Вон Чжон ​​наголосив на важливості дотримання експортного контролю для уникнення внутрішніх та міжнародних санкцій.

«Після російсько-української війни ми не експортували нашу продукцію до росії, — сказав речник DN Solutions. — Практично неможливо відстежити транзакції з вживаною продукцією, яка продавалася в інших країнах до війни».

Нагадаємо, експерти знайшли в північнокорейських ракетах, якими росія обстрілює Україну, компоненти семи західних компаній.

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