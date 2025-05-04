«Ти мене доповнюєш»: Вікторія Бекхем написала зворушливе привітання з нагоди 50-річчя чоловіка Девіда

Дружина Девіда Бекхема, Вікторія, поділилася ніжним посланням до чоловіка з нагоди його ювілейного дня народження. Девід, який відзначив 2 травня своє 50-річчя, отримав найсолодше побажання від своєї половинки у соцмережі.

ВІДЕО ДНЯ

Поряд із ностальгічним відео, яке поєднало їхні найдорожчі спогади, Вікторія написала: «Коли я дивлюся це відео, думаю: „Вау… яка ж я щаслива!!“ Ти — все, про що я могла мріяти, і навіть більше. З 50-річчям!!! Я безмежно люблю тебе та нашу прекрасну родину. Ти мене доповнюєш».

Відеомонтаж показав Девіда з його ранніх років, дитинства, піку його кар'єри в юності, а потім його життя як батька та чоловіка дотепер.

У пам'ятному відео також з'явилися діти Вікторії та Девіда: Бруклін, Ромео, Круз та Харпер.

РЕКЛАМА

Цей пост-присвячення став другим святковим дописом Вікторії після того, як вона поділилася милим відео, де вона та Девід танцюють під пісню Islands In The Stream Кенні Роджерса та Доллі Партон.

«З днем ​​народження, @davidbeckham…» — підписала його Вікторія.

Вона продовжила: «Моє все. Мій найкращий друг, споріднена душа та партнер по танцях на все життя. Як співається в пісні, ми починаємо і закінчуємо як одне ціле. Закохані назавжди. Я люблю тебе».

РЕКЛАМА

Раніше Вікторія Бекхем на городі нагадала Девіду, що він одружений з іконою стилю.

69

Читайте нас у Facebook