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Шоу-бізнес

Вікторія Бекхем на городі нагадала чоловіку Девіду, що він одружений з іконою стилю

21:30 29 квітня 2025
Девід Бекхем

Днями ексфутболіст Девід Бекхем, який 2 травня буде святкувати 50-річний ювілей, опублікував миле відео в Instagram, де він збирає білу редиску з їхнього городу, повідомляє видання Geo.tv. На відео, знятому Вікторією, він, одягнений у сіру футболку, шорти, шкарпетки кольору нюд, білі кросівки та помаранчеву шапку, промовляє: «Я думаю, редиска вже готова».

На що Вікторія грайливо каже чоловікові: «Ти маєш гарний вигляд». Девід жартома відповідає: «Я маю гарний вигляд? Ні, я чудово виглядаю».

«Ти ж знаєш, що ти одружений з іконою стилю, правда ж?» — додає Вікторія.

На це Девід з посмішкою зауважує: «А я? Ти дійсно схожа на одну з них».

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Варто зазначити, що Девід Бекхем та Вікторія часто діляться милими моментами життя в соціальних мережах, а іноді — навіть сімейними проблемами.

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