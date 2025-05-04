Жовтіє листя кабачків: що кажуть експерти

Досвідчені городники, які раніше розповіли, чому жовтіє листя часнику та цибулі, розповіли також, що робити, якщо у кабачків раптово починає жовтіти листя. Особливо це дивує, коли всі рослини ростуть в однакових умовах — догляд, полив, підживлення — а один кущ поводиться інакше, пишуть Добрі Новини.

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Так, у сучасних сортах кабачків, зокрема в жовтоплідних цукіні, зустрічається ген, який відповідає за яскраво-жовте забарвлення плодів ще з ранньої стадії дозрівання. Цей самий ген також проявляється у вигляді жовтого кольору квітконосу — гілочки, на якій розташована квітка.

Коли на городі відбувається щось незвичайне — наприклад, різке похолодання вночі, навіть на кілька годин, — рослина може відреагувати саме пожовтінням листя. На листках з’являється жовта мозаїка або висипання, схоже на крупинки. Це природна реакція на зміну температури, яка не має нічого спільного з браком заліза чи грибковими хворобами, хоча в інтернеті часто можна побачити протилежні поради.

Досвідчені дачники радять у таких випадках не видаляти пожовкле листя. Краще дати рослині час відновитися. Також можна підтримати її антистресовим препаратом, наприклад, на основі кальцію. Пожовкле листя вже не стане зеленим, але воно не заважає рослині плодоносити.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, якщо жовтіє листя огірків та перцю.

Фото: ogorodnik.net

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