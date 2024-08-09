Листя перцю починають в’янути, а потім жовтіють: дійте швидко, інакше грибок знищить урожай

Вирощувати перець на городі не складно — все, що потрібно, це трохи зусиль і знань, щоб насолоджуватися багатим і смачним урожаєм. На жаль, не обходиться й без проблем. Іноді трапляється, що листя кущів жовтіє і в'яне, що може бути ознакою того, що перець атакувала така небезпечна хвороба, як фузаріоз. Боротьбу з ним потрібно починати якомога швидше, оскільки він здатен за короткий проміжок часу знищити весь врожай, пише deccoria.pl.

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Перші симптоми фузаріозу перцю можна спостерігати на нижніх листках — вони починають в'янути, жовтіти й згодом відмирають. Потім хвороба просувається все вище й вище — листя втрачає тургор, може стати тьмяно-зеленим або коричневим, а потім опадати. Крім того, фузаріоз перцю може проявлятися у вигляді жовтих плям на листових пластинках. Уражені кущі гірше ростуть, а іноді навіть гинуть. Крім того, плоди на них дрібні та деформовані. Ба більше, біля основи стебел можна побачити коричневі запалі плями. Якщо ви розріжете головний або бічний пагін перцю, то побачите коричневі плями на поперечному зрізі.

Щоб впоратися з фузаріозним в'яненням листя перцю, зовсім не обов'язково вдаватися до хімічних препаратів. Домашні засоби недорогі, абсолютно безпечні й не поступаються за ефективністю тим, що продаються в магазинах.

Часниковий спрей — добре відомо, що часник пригнічує ріст бактерій та грибків, тому він може допомогти в боротьбі з фузаріозом перцю. Подрібніть його, залийте водою й залиште на кілька годин (бажано на 24 години, щоб витягти всі цінні речовини). Пропорції — 20 г часнику на літр води. Потім суміш проціджують, переливають у пляшку з розпилювачем і обприскують перець, уражений фузаріозом.

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Обприскування корицею — з цієї популярної спеції можна приготувати спрей для боротьби з фузаріозом перцю (вона має протигрибкові властивості). Просто залийте 3−4 чайні ложки кориці літром води, ретельно перемішайте й залиште на ніч. Обприскуйте такою сумішшю заражені кущі (можна застосовувати 1−2 рази на тиждень).



Раніше фахівці розповідали про основні помилки городників, через які болгарський перець не дає врожаю.

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