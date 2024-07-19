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Листя огірків жовтіє: як врятувати рослини й не втратити врожай

18:41 21 липня 2024
листя

Для гарно росту та розвитку огірків зовсім не обов'язково застосовувати складні хімічні препарати.

Досвідчені городники радять використовувати звичайні речі, які є вдома в кожної господині.

Від передчасного пожовтіння листя огірків може вберегти розчин звичайної соди, повідомляють експерти Telegram-каналу «Секрет дачі».

Для цього потрібно розвести 1 ст. л. соди в 10 л води й полити розчином свої посадки.

Якщо ж 1 ч. л. соди розчинити в 1 л води й обприскати цим складом огірки, то це буде профілактикою проти борошнистої роси.

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Зупинити пожовтіння листя огірків можна також за допомогою кефіру. Для цього розвести 2 л кефіру у відрі води й обприскати цим складом рослини.

Раніше ми розповідали, чому в'яне листя в огірків і як з цим боротися.

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Читайте також: Урожаю можете не дочекатися: чотири грубі помилки при вирощуванні огірків

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