Ворог атакував Україну балістикою, а до москви завітали невідомі дрони

В ніч на понеділок, 5 травня, російські загарбники завдали по території України ракетного удару. Фіксувався рух швидкісної повітряної цілі противника на тлі триваючої дронової атаки.

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Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

О другій ночі військові інформували про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півночі.

За кілька хвилин до цього у столиці та у Київській області, а також у деяких інших регіонах оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

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«Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет», — йшлося у заяві Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Мешканців закликали негайно вирушати до укриттів і лишатися там до завершення тривоги.

Згодом у Повітряних силах повідомили про фіксацію руху швидкісної цілі з курської області (рф) у бік Сумської / Чернігівської областей.

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«Швидкісна на Сумщину/Чернігівщину», — додали військові о 02:08.

Вранці стало відомо, що окупанти били вночі по Конотопу Сумської області дронами-камікадзе та балістикою, причому з певними інтервалами з метою завдати більше шкоди в результаті комбінованого обстрілу.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін.

Міський голова розповів, що у Конотопі, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Проте у місті фіксуються руйнування. Мер зазначив, що «атака була комбінована із застосуванням більше десятка „Шахедів“ та двох балістичних ракет». Також міський голова звернув увагу, що російські терористи «били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків», назвавши загарбників «цинічними потворами».

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«В результаті ворожого удару знищено об'єкт інфраструктури нашого міста… І саме головне, що без постраждалих і загиблих», — повідомив Семеніхін.

Згодом він додав, що зранку працюватиме виїзний штаб з ліквідації наслідків «прильотів».

«Всі, у кого помешкання зазнало пошкодження — зможете звернутися по допомогу». — розповів міський голова.

Знову неспокійно було й на Херсонщині, де під час обстрілу одна людина загинула, ще семеро осіб — зазнали поранень.

«російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, активізували удари і по сільськогосподарській; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду та приватні автомобілі», — розповів очільник ОВА Олександр Прокудін.

Бив ворог і по Дніпропетровщині — вночі та вранці застосовував РСЗВ «Град», важку артилерію та дрони-камікадзе для ударів по Марганецькій, Мирівській, Покровській громаді та місту Нікополь.

«Зайнялися гараж та легковик. Загиблих і постраждалих немає», — доповіли в ОВА.

А по містах і селах Запорізької області окупанти впродовж доби завдали 449 ударів з різного озброєння, повідомили у Запорізькій ОВА. Двоє чоловіків зазнали поранень під час обстрілу міста Оріхів.

В той же час неспокійною була ніч і «на болотах». У підмосков'ї (рф) у ніч проти 5 травня було чути вибухи. У подольському міському окрузі працювала ППО через фіксацію безпілотників, які начебто рухалися у бік столиці країни-агресора.

Про це повідомив мер москви сергій собянін.

За його словами, військовими нібито була «відбита атака чотирьох безпілотників, які летіли на москву».

«На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає», — розповів Собянін.

Він додав, що на місці події триває робота фахівців екстрених служб.

Зауважимо, перед тим росмедіа повідомляли про оголошення «Росавіацією» плану «Килим» у московському аеропорту «Внуково».

«Попередньо через загрозу атаки БПЛА. Жителі Подільська повідомляють у домашніх чатах про шість вибухів над містом та роботу ППО», — пишуть російські медіа.

Рух літаків у Підмосков’ї на момент запровадження плану «Килим»

Зауважимо, що план «Килим» передбачає заборону на приймання та відправку рейсів на території летовища.

Пізніше російські Telegram-канали повідомили, що «Росавіація» також призупинила роботу московського аеропорту «Домодєдово». Це пояснюється намірами «забезпечити заходи безпеки».

Також нагадаємо, що напередодні «невідомі» дрони проклали новий для себе маршрут з України, атакувавши Новоросійськ і спровокувавши пожежі.

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