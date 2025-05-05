Абсолютний чемпіон світу прогавив нокдаун, але відповів з лихвою: відеоогляд крутого бою в Лас-Вегасі

У ніч на понеділок, 5 травня, на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (США) відбувся крутий бій між абсолютним чемпіоном світу в найлегшій (до 53,5) і другій найлегшій вазі (до 55,3 кг) японцем Наоей Іноуе (30 перемог, 27 з них — нокаутом) і непоступливим американцем Рамоном Карденасом (26 перемог, 14 з них — нокаутом, 2 поразки).

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Легенда боксу на прізвисько Монстр, який вперше за чотири роки бився за межами Японії, схоже, не надто зібрано розпочав поєдинок. У другому раунді Карденас розбив йому ніс, а потім взагалі відправив у нокдаун (друге в кар'єрі падіння Наої). Американець з мексиканським корінням настільки захопився своїми дуже навіть успішними атаками, що в 6-й трихвилинці прогавив правий крос і був близький до дострокової поразки, але встояв. Щоправда, в 7-му раунді чемпіон, який «ожив», відправив Карденаса в нокдаун, а в 8-му серією ударів змусив рефері зупинити поєдинок. Іноуе відсвяткував 27-у в кар'єрі дострокову перемогу (11-у поспіль) та в бою, який сміливо може претендувати на протистояння року, захистив титул «абсолюту» у другій найлегшій вазі.

Додамо, що 32-річний Наоя Іноуе дебютував на професіональному рингу у 2012 році і вже у шостому поєдинку став чемпіоном світу, здобувши титул WBC у першому найлегшому дивізіоні (до 49 кг). Згодом японець став чемпіоном у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг), а також абсолютним чемпіоном у найлегшій (до 53,5 кг) та другій найлегшій вазі (до 55,3 кг).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Наоя Іноуе яскраво нокаутував суперника в бою за два титули чемпіона світу.

Фото X Top Rank Boxing

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