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У Миколаєві затримали ще одного поплічника агента «Лохматого»: подробиці від СБУ

10:46 5 травня 2025
Затримання агента рф у Миколаєві. Фото СБУ

Минулого року СБУ регулярно виявляла інформаторів і агентів зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім «Лохматий»), який переховується у Донецьку і працює одразу на дві ворожі спецслужби: фсб та воєнну розвідку рф. Загалом з початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила вже понад 30 інформаторів із мережі «Лохматого».

Одного з них днями затримали у Миколаєві, причому під час підготовки ударів по місту «в обхід» української ППО.

Як повідомляють в СБУ, з допомогою завербованого 31-річного місцевого мешканця рашисти також хотіли отримати актуальні дані про оборону Миколаєва, а саме про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ. Одночасно зрадник намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп, опитуючи своїх знайомих — місцевих жителів — під час побутових розмов.

Повідомляється, що співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початкових етапах його розвідактивності, задокументували її, а на фінальному етапі спецоперації контррозвідники затримали фігуранта у його помешканні в Миколаєві, виявивши там комп’ютерну техніку і телефон із доказами його підривної діяльності на користь окупантів.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 3 статті 114−2 Кримінального кодексу України («Несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану»).

Зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Також нагадаємо, як в СБУ попередили замах на активіста і волонтера Сергія Стерненка.

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