Агентка «Лохматого» більше не наводитиме російські ракети на Очаків (фото)

Служба безпеки України затримала на Миколаївщині ще одну поплічницю фсб, яка допомогала через блогера-зрадника Сергія Лебедєва («Лохматого») наводити вогонь ворожих артсистем на Очаков та його морську акваторію.

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В СБУ зазначають, що фігурантка входила до мережі «Лохматого», який переховується в Донецьку і працює на російську спецслужбу. Від початку повномасштабної війни співробітники СБУ викрили щонайменше два десятки його спільників у різних регіонах України.

Фото СБУ

«Цього разу ворожою інформаторкою виявилась мешканка Очакова, ідейна прихильниця рашизму. Комунікацію з „Лохматим“ вона підтримувала через його Телеграм-бот, куди направляла геолокації підрозділів ЗСУ, що обороняють портове місто. Для уточнення розвідданих він особисто виходив на свою поплічницю через месенджер», — йдеться у повідомленні.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Після проведення комплексних заходів для убезпечення позицій українських військ співробітники СБУ затримали зловмисницю в її власному помешканні. За даними слідства, фігурантка була дистанційно залучена Лебедєвим до співпраці через її активність у прокремлівських ТГ-каналах. Для виконання ворожих завдань вона обходила місто та його прилеглі території, де приховано фіксувала локації Сил оборони. Потім отримані відомості відображала у вигляді позначок на електронних картах та відправляла їх «Лохматому».

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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Нагадаємо, що нещодавно у Львові СБУ затримала юнаків, які у пошуку «легких грошей» погодилися на пропозиції співробітника фсб підпалювати автівки військових.

Фото СБУ

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