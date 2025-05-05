З власної волі пішов служити в окремий бойовий підрозділ: в бою на Запоріжжі загинув капітан з Рівненщини

Костопільська громада провела в останню дорогу захисника — капітана Павла Семенюка. У бійця залишилися маленький син, дружина, батьки. У червні йому мало виповнитись 33 роки, повідомляє міська рада

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«Павло після школи вступив до Львівського національного університету ім. Франка на юридичний факультет. Після закінчення працював у Вишгородській прокуратурі Київської області, потім — у Києво-Святошинській прокуратурі на Київщині. З 2016-го до 2022 року Павло Семенюк працював у Міністерстві економіки України», — розповіли у міськраді.

4 березня 2022 року Павло добровольцем став до лав ЗСУ. Служив військовим юристом в управлінні Державної служби спеціального зв'язку у Рівненській області.

«У березні 2024 року Павло з власної волі пішов служити в окремий бойовий підрозділ ЗСУ, де виконував бойові завдання. Свій останній бій прийняв 1 травня 2025 року поблизу села Цвіткове Запорізької області. Сталося це унаслідок ураження керованими авіаційними бомбами», — повідомили в міськраді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Вінниччині попрощались із захисником, який не пережив важких поранень.

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