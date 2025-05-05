40.27 / 40.87 45.86 / 46.56
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

З власної волі пішов служити в окремий бойовий підрозділ: в бою на Запоріжжі загинув капітан з Рівненщини

20:33 5 травня 2025
капітан Павло Семенюк

Костопільська громада провела в останню дорогу захисника — капітана Павла Семенюка. У бійця залишилися маленький син, дружина, батьки. У червні йому мало виповнитись 33 роки, повідомляє міська рада

«Павло після школи вступив до Львівського національного університету ім. Франка на юридичний факультет. Після закінчення працював у Вишгородській прокуратурі Київської області, потім — у Києво-Святошинській прокуратурі на Київщині. З 2016-го до 2022 року Павло Семенюк працював у Міністерстві економіки України», — розповіли у міськраді.

4 березня 2022 року Павло добровольцем став до лав ЗСУ. Служив військовим юристом в управлінні Державної служби спеціального зв'язку у Рівненській області.

«У березні 2024 року Павло з власної волі пішов служити в окремий бойовий підрозділ ЗСУ, де виконував бойові завдання. Свій останній бій прийняв 1 травня 2025 року поблизу села Цвіткове Запорізької області. Сталося це унаслідок ураження керованими авіаційними бомбами», — повідомили в міськраді.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Вінниччині попрощались із захисником, який не пережив важких поранень.

РЕКЛАМА

Читайте також: Проходив реабілітацію та знову повертався у стрій: на війні загинув старший солдат з Одещини

РЕКЛАМА

106

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дрон Ланцет

Незручно вийшло: у росії на заводах з виготовлення «Ланцетів» і «Іскандерів» виявили обладнання з Південної Кореї

Карти Таро. Фото esotera.space

Чекайте на сльози щастя і велику радість: Таро назвали знаки Зодіаку, яким нереально пощастить на новому тижні

Малосольні огірки. Фото&nbsp;— скрін відео

Малосольні огірки за 10 хвилин: секрети шеф-кухаря зі стажем

Ганеша

Так каже Ганеша: що обіцяє Східний гороскоп на тиждень з 5 по 11 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту