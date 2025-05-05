Справжній рай: таємний «сховок» співачки Шанаї вразив її шанувальників

Співачка Шаная Твейн порадувала шанувальників, коли опублікувала в інстаграмі короткий огляд свого особистого життя та розповіла, що працює над новою музикою. Артистка показала дві свої фотографії, зроблені її чоловіком Фредеріком Тьєбо, на яких 59-річна зірка несе важкий футляр для гітари, покидаючи маєток тропічного вигляду, пише hellomagazine.com.

ВІДЕО ДНЯ

Хоча Шаная не розкрила, де саме було зроблено фотографії, місце точно виглядає як рай — з яскраво-блакитним небом та високим бамбуком на задньому плані. За спиною зірки видно будинок, в якому вона та Фредерік живуть, з розкішними шезлонгами та вікнами від підлоги до стелі.

Співачка назвала цей будинок, де зупинилася разом з чоловіком, «схованкою», написавши довгі підписи до фотографій.

«Мій чоловік зробив фото дорогою…» — почала Шаная, додавши, що в неї вже є нова музика.

РЕКЛАМА

«Мені пощастило знайти трохи часу, щоб сховатися та записати ідеї, які крутилися в моїй голові з моменту виходу останнього альбому, — повідомила співачка. — Весело чути, як власні думки, почуття та мрії втілюються у справжні пісні».

Потім вона згадала про 60-річчя, яке швидко наближається, і написала: «Збираючись до своєї 60-ї подорожі навколо сонця та свого 7-го студійного альбому, я знаю, що цей світ не побудований системно для того, щоб виховувати жінку мого віку, яка випускає музику, але я почуваюся з собою гармонійнішою, ніж будь-коли, — сильною, натхненною та сповненою творчої енергії. Дякую моїм шанувальникам, які залишаються зі мною протягом усього процесу, ви моє натхнення».

Шанувальники Шанаї були в захваті від новин, коментуючи: «Ми всі плачемо та кричимо! Так схвильовані!» та: «Ми ТАК вдячні, що ви все ще робите те, що робите».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про співачку Брітні Спірс, яка показала танець у червоній мінісукні з екстремально глибоким декольте.

РЕКЛАМА

67

Читайте нас у Facebook