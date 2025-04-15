«Я думала, що він буде виглядати дуже добре на відео»: Шакіра згадала про «хімію» з героєм свого кліпу

Іспанський тенісист-професіонал Рафаель Надаль одружений на Мері Перелло з 2019 року, у них міцні стосунки та двоє дітей. За кілька років до цього Надаль знявся в одному з найбільш обговорюваних кліпів Шакіри, що викликало чутки про романтичні стосунки. Хоча ці чутки ніколи не підтверджувалися, їх динаміка заінтригувала людей з усього світу, що спонукало обох говорити один про одного та про свої стосунки в численних інтерв’ю.

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Надаль знявся в Gypsy, одному з головних синглів She Wolf, її восьмого студійного альбому 2009 року. Музичне відео було випущено в 2010 році та заслужило визнання критиків, а глядачі були одержимі «хімією» Шакіри та Надаля, пише Hola.

Кліп Gyspy режисера Жауме де Лайгуана, який раніше знімав кліп Шакіри «Ні», починається з Шакіри, яка грає на губній гармошці та вдягнена в одяг, що нагадує її проривну пісню у США «Whenever, Wherever». У кліпі показано, як вона проводить час із Надалем, який одягнений у просту білу футболку та джинси. Вони лежать разом на підлозі, тримаються за руки, сміються та цілуються.

Після публікації відео обох запитали про їхні стосунки та чому вони вирішили співпрацювати.

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«Мене надихнуло моє власне життя, те, як я його прожила, місця, де я побувала, люди, яких я зустрічала, — сказала Шакіра на прес-конференції того року для Premios Juventud — А Надаль… Я не знаю, я думала, що він буде виглядати дуже добре на відео, і я думаю, що це було добре!»

Надаль розповів, що захоплюється Шакірою і що знятися у відео, було простою справою.

«Я чудово провів час. Це був особливий досвід. Не кожному випадає шанс пережити щось подібне з такою артисткою, як Шакіра, якою я захоплююся. Я чудово провів час, і мені сподобалося працювати з нею», — сказав він.

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З тих пір вони залишилися друзями: Шакіру помічали на деяких його матчах, а Надаль був сфотографований на її концертах.

Раніше після довгого мовчання Шакіра вразила відвертістю.

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