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Наліт на унітазі розчинається просто на очах: блогерки-красуні показали, як пришвидшити прибирання вдома (відео)

19:16 5 травня 2025
Жінка прибирає будинок, фото https://ua.freepik.com/

Українські блогерки продовжують радувати господинь несподіваними рішеннями, які допомагають пришвидшити роботи по дому, й звільнити українкам час для інших (можливо, більш приємних) занять.

Оригінальні рішення українок публікують у Telegram-групі «Скарбничка ідей».

Зокрема, перша україночка поділилася трьома порадами, серед яких є і незвичний спосіб чищення унітазу.

Вона порадила очистити унітаз за допомогою фольги. Для цього зробити з фольги кульку, кинути в унітаз, додати одну чайну ложку соди та влити стакан дуже гарячої води.

За словами дівчини, «наліт на унітазі розчиниться просто на очах».

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А ще одна блогерка розповіла, як приготувати розчин, за допомогою якого можна ідеально очистити дзеркала.

Для цього потрібно у розпилювач додати одну ложку оцту, пів чайної ложки лимоної кислоти, 50 мл горілки та 50 мл води. Розчин перемішати й розпилити по дзеркалу. В результаті утворюється плівка, яка висихає без розводів. І слідів пальців теж не залишається.

Нагадаємо, раніше миловидна блогерка Діана розповіла, як не стати «героєм фільмів Тарантино» при очищенні гранатів, а Памела — як тримати чистими ганчірки на кухні.

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