Сьогодні, 5 травня, російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За його словами, під російськими обстрілами сьогодні опинилися село Новоекономічне та міста Мирноград і Новодонецьк.

«Росіяни вбили одну людину у Новоекономічному Гродівської громади, поранили трьох людей у Мирнограді і ще трьох у Новодонецькому», — розповів він.

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Серед поранених у Новодонецькому — 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик.

Крім того, сьогодні обласна влада встановила інформацію щодо 5 людей, яких росіяни вбили вчора під час своїх атак.

Зазначається, що у Розі Покровської громади загинули 4 людини від 47 до 68 років. Ще один загиблий вчора — 40-річний житель Мирнограда.

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«Вкотре закликаю всіх цивільних, а особливо батьків із дітьми: бережіть себе та своїх близьких! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!» — закликав Філашкін.

Російські загарбники щодня продовжують активно обстрілювати населені пункти Донецької області з різного виду озброєння.

Так, в ніч на 4 травня окупанти масовано вдарили дронами по Слов'янську Донецької області. Влучання були на територію будівельної бази. Росіяни випустили по місту шість безпілотників типу «Герань-2». Всі влучання були на територію будівельної бази у мікрорайоні Залізничний.

А 26 квітня окупаційна армія завдала дев'ять ударів — авіабомбами КАБ-250 та дронами — по Костянтинівці. Внаслідок атаки, за даними поліції, загинули двоє чоловіків віком 41 та 45 років, семеро людей отримали поранення.

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Також рф атакувала колону автівок з людьми, які евакуювалися з одного з сіл під Костянтинівкою. Окупанти прицільно били саме по людях, були постраждалі.

Сьогодні вночі ворог атакував Україну балістикою. Швидкісні цілі рухалися в бік Сумщини та Чернігівщини. По Конотопу Сумської області росіяни били дронами-камікадзе та балістикою, причому з певними інтервалами з метою завдати більше шкоди в результаті комбінованого обстрілу.

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