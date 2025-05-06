У посольстві США в Києві новий керівник: що відомо про Джулі Девіс

Після дострокової відставки Бріджит Брінк з посади посла США в Україні до Києва прибула нова тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Як повідомили в пресслужбі посольства США в Україні, Джулі Девіс прибула у столицю нашої країни після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України.

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«Ми раді вітати у Києві тимчасову повірену у справах США в Україні Джулі С. Девіс. Після підписання історичної Угоди про створення інвестиційного фонду відбудови України посол Девіс прибула в Україну у критичний час для продовження реалізації політики президента Трампа, спрямованої на завершення війни та забезпечення тривалого миру і процвітання в Україні», — повідомили в посольстві.

На цій посаді Девіс очолить взаємодію дипломатичної установи з українським урядом та народом від імені президента США Трампа та держсекретаря Рубіо.

Девіс працюватиме на цій посаді доти, доки президент США не призначить посла в Україні.

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У керівництві владних структур Сполучених Штатів відзначили досягнення Джулі Девіс на держслужбі. Зокрема, речниця Держдепу США Теммі Брюс зазначила, що Девіс — видатний кар'єрний співробітник Вищої дипломатичної служби, що має ранг міністра-радника.

«Володіючи багатим досвідом у галузі міжнародної дипломатії, вона обіймала ключові пости протягом останніх 30 років. Наразі посол Девіс є послом Сполучених Штатів на Кіпрі і обіймає цю посаду з лютого 2023 року. Наразі міністерству потрібні найкращі кадри, і посол Девіс — вибір президента і секретаря», — підкреслила вона.

Джулі Девіс приступила до виконання обов’язків тимчасової повіреної у справах в посольстві США в Києві 5 травня.

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З 2023 року вона обіймає посаду посла США на Кіпрі й залишатиметься акредитованою там протягом свого перебування в Києві.

Перед цим вона працювала послом у білорусі та спецпосланником у Литві, а також має досвід роботи в Грузії, росії та Україні.

Крім того, Джулі Девіс обіймала посаду заступника помічника держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС у Бюро з питань Європи та Євразії, а також заступника постійного представника США при НАТО.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у мережі розкритикували реакцію посолки США Брінк після ракетного удару по Кривому Рогу, де загинули 20 людей, в тому числі 9 дітей. Тоді дипломатка написала про ракету, але не згадала про те, ким саме ця ракета була запущена по мирних людях. ЗМІ також писали, що могла виникнути напруженість між нею та президентом України, про яку нібито говорили й раніше.

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