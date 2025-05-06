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Лінивий плов з куркою: так смачно, що не відірватись

20:07 6 травня 2025
плов

Ні вигляд, ні смак цієї страви майже не відрізняється від класичного плову. Хіба що в ньому менше жиру. Для тих, у кого не виходить розсипчастий плов чи немає відповідного сорту рису, казана та часу, — це просто знахідка, ділиться кулінарка Маргарита Сагірова.

Складники:

м'ясо стегна курей — 1 кг

2 великі цибулини

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3 великі моркви

рис басматі — 600 г

спеції для плову (зіра, коріандр, барбарис)

часник — 1 головка

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гіркий перець — 1 стручок

шафран (можна куркуму)

Приготування

Обсмажити цибулю та моркву в невеликій кількості олії, додати шматочки курки та тушкувати з додаванням спецій до готовності та випаровування всієї рідини. Окремо відварити в підсоленій воді рис із шафраном (куркумою), промити. Змішати з готовою куркою.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати вершковий булгур з куркою.

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