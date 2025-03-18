Монастирська каша у мультиварці: бюджетний та простий рецепт
Це каша з декількох видів круп — від двох до семи, яку часто подають в монастирських трапезних. Залежно від того, коли готується каша — в піст, чи не в піст, в суворий піст або не дуже, можна зустріти різноманітні додатки до каші — олія, масло, овочі, гриби або навіть м'ясний фарш, ділиться фудблогерка Оксана Ігнатишина.
Складники:
0,5 склянки гречки
0,5 склянки рису
0,5 склянки пшона
1 велика морквина
1 велика цибулина
200−400 г грибів (можна звичайні шампіньйони)
чайна ложка солі або до смаку
чверть чайної ложки чорного меленого перцю (або за смаком)
для подачі свіжа зелень
олія (для смаження)
Приготування
Змішати рис, гречку й пшоно, добре промити кілька разів. Кожну з цих круп можна замінити будь-якою іншою, яка у вас є в наявності або яка більше смакує. Але час їх приготування має приблизно бути однаковим, в іншому разі одна крупа може недоваритися, а інша розваритися. За бажанням в кашу можна додавати солодкий перець і помідор.
Цибулину нарізати кубиками або півкільцями. Посмажити у невеликій кількості олії до золотистого кольору. Перекласти до цибулі моркву, тушкувати 2−3 хв.
В чашу мультиварки нарізати гриби, включити режим «випічка» і дати змогу випаруватися волозі з шампіньйонів. Налити трохи олії і підсмажити шампіньйони. Додати суміш з цибулі і моркви, викласти промиту суміш з круп, залити трьома стаканами води, включити режим «каша».
Дочекатися сигналу мультиварки, залишити в режимі підігріву ще на пів години і подавати.
За бажанням притрусити подрібненою зеленню, ретельно перемішати і подавати, з чим душа бажає.
Раніше фудблогерка Марина Гармаш поділилася рецептом смачної пшоняної каші на воді.
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