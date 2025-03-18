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Монастирська каша у мультиварці: бюджетний та простий рецепт

20:08 20 березня 2025
каша

Це каша з декількох видів круп — від двох до семи, яку часто подають в монастирських трапезних. Залежно від того, коли готується каша — в піст, чи не в піст, в суворий піст або не дуже, можна зустріти різноманітні додатки до каші — олія, масло, овочі, гриби або навіть м'ясний фарш, ділиться фудблогерка Оксана Ігнатишина.

Складники:

0,5 склянки гречки

0,5 склянки рису

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0,5 склянки пшона

1 велика морквина

1 велика цибулина

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200−400 г грибів (можна звичайні шампіньйони)

чайна ложка солі або до смаку

чверть чайної ложки чорного меленого перцю (або за смаком)

для подачі свіжа зелень

олія (для смаження)

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Приготування

Змішати рис, гречку й пшоно, добре промити кілька разів. Кожну з цих круп можна замінити будь-якою іншою, яка у вас є в наявності або яка більше смакує. Але час їх приготування має приблизно бути однаковим, в іншому разі одна крупа може недоваритися, а інша розваритися. За бажанням в кашу можна додавати солодкий перець і помідор.

Цибулину нарізати кубиками або півкільцями. Посмажити у невеликій кількості олії до золотистого кольору. Перекласти до цибулі моркву, тушкувати 2−3 хв.

В чашу мультиварки нарізати гриби, включити режим «випічка» і дати змогу випаруватися волозі з шампіньйонів. Налити трохи олії і підсмажити шампіньйони. Додати суміш з цибулі і моркви, викласти промиту суміш з круп, залити трьома стаканами води, включити режим «каша».

Дочекатися сигналу мультиварки, залишити в режимі підігріву ще на пів години і подавати.

За бажанням притрусити подрібненою зеленню, ретельно перемішати і подавати, з чим душа бажає.

Раніше фудблогерка Марина Гармаш поділилася рецептом смачної пшоняної каші на воді.

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