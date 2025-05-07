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Гроші

Понад 1000 гривень за кілограм: у травні підскочила ціна на важливий інгредієнт повсякденної їжі українців

10:22 7 травня 2025
Ковбаса та сир. Ілюстративне фото із сайту https://focus.ua/

Без ковбаси багато хто не уявляє собі сніданок, вона дуже популярна як частина щоденного раціону українців. Однак від початку року ціна на деякі її види зросла більш ніж на 10% і перевищила 1000 гривень за кілограм.

Про це свідчать дані порталу «Мінфін», щодо цін на ковбасні та м'ясні вироби. Зокрема, йдеться про сирокопчену ковбасу компанії «Алан» «Брауншвейзька», ціна якої перевищує 1000 гривень.

Так, за даними порталу 1 кілограм цієї ковбаси обійдеться у травні в середньому в 1085 гривень, тоді як на початку року вона коштувала 949 гривень. Втім, можна скористатися дешевшими варіантами варено-копченої ковбаси, наприклад, ТМ «Глобино», 1 кілограм якої коштуватиме 282 гривні, тоді як у січні вона коштувала 265 гривень.

Інший повсякденний інгредієнт бутерброда — сир, також зріс у ціні. Наприклад, 1 кг голландського сиру ТМ «Звени гора» обійдеться в 580 гривень, тоді як у січні він коштував близько 531 гривню.

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Водночас продукти в Україні не тільки дорожчають, деякі овочі, наприклад, капуста і помідори, опускаються в ціні.

У заголовку ілюстративне фото

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