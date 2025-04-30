«Домашня ковбаса має бути соковитою»

- Щоб приготувати смачну домашню ковбасу, треба знати деякі секрети, — говорить Любов Біріна. — Починати свою кулінарну творчість у цьому напрямі варто з приготування простих ковбас, які вимагають мінімум навичок і не потребують спеціального обладнання. Це смажені, печені та відварені ковбаси. Для них потрібно лише засіб для набивки, який входить в набір до електричної м’ясорубки. Якщо такого немає, можна скористатися підручними засобами або просто начиняти вручну.

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— Які головні критерії якості домашньої ковбаси?

- Вона має бути смачною та соковитою. Щоб отримати таку ковбасу, використовуйте свіже, не заморожене м'ясо. Купуйте його тільки у перевірених виробників. М’ясо не повинне нагріватися вище 12 градусів, тому працювати з ним треба швидко, розробляючи порціями (решта в цей час має бути в холодильнику).

— Який простий рецепт домашньої ковбаси запропонуєте читачам «ФАКТІВ»?

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— Цей рецепт смаженої ковбаси зможуть застосувати навіть початківці. Він простий, а смак отримаєте чудовий.

Домашня ковбаса є домашня. Її смак та аромат особливі

Смажена домашня ковбаса свиняча грудинка — 1,5 кг

сіль — 25 г

чорний перець — 5 г

часник — 1 головка середнього розміру Свинячу грудинку порізати кубиком (0,5−1 см). Нагадую, що м’ясо не повинно нагріватися вище 12 градусів, отож нарізайте його порціями, решту тримайте в холодильнику. До нарізаного м’яса додати сіль, свіжозмелений чорний перець, подрібнений свіжий часник. Все дуже добре вимішати. Можна навіть помістити в тістоміс і все вимішати на середній швидкості насадкою-лопаткою. Додавати до м’яса воду не потрібно. РЕКЛАМА Утвореним фаршем начинити три ковбаси. Кожну звернути равликом та хрест-навхрест перев’язати ниткою. Проколоти голкою в кількох місцях. Для кожної ковбаси зробити умовну «миску» з фольги, або кожну ковбаску помістити окремо в невелику жаростійку форму. Це важливо: ковбаса має смажитися у своєму жирі. Запікати протягом години при температурі 150 °C. Далі підняти температуру до 170 °C і допікати до готовності — до гарного рум’янцю зверху.

«Не варто додавати до ковбаси занадто багато часнику, оскільки він приглушує аромат інших приправ»

— Які спеції найкраще використовувати у приготуванні домашніх ковбас?

— Найчастіше використовують чорний перець, мускатний горіх, кмин, коріандр, суху гірчицю.

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— Чи додають у ковбаси свіжу зелень — кріп, петрушку, кінзу, базилік?

— Свіжа зелень може бути доречною в ковбасках-гриль. В інші краще додавати сухі спеції.

— А як краще подрібнювати часник?

— За допомогою часникодавки. Не варто додавати до ковбаси занадто багато часнику, оскільки він приглушує аромат інших приправ.

— Яка ваша улюблена ковбаса?

— Я люблю шинкові ковбаси. Із задоволенням готую їх вдома. Також люблю салямі. Дуже смачна й куряча ковбаса. Готується вона досить просто, а смак має неймовірний. Спробуйте приготувати за цим рецептом — і переконаєтесь. Готуйте із задоволенням! Відкривайте для себе кулінарний світ — він дуже цікавий.

Куряча ковбаса дуже смачна, а приготувати її у домашніх умовах не так і складно, як може здаватися на перший погляд

Куряча ковбаса М’ясо куряче — 400 г

Вершки 36% - 40 г

Сіль — 6 г

Часник — 2 зубка

Чорний перець Куряче м'ясо порізати кубиком, додати вершки, сіль, перець та подрібнений часник. Добре вибити рукою. Помістити в ємність, накрити. Залишити на ніч. Начинити кишку (не надто туго, але й не вільно) Кінці зав’язати. Закрутити «равликом», проткнути дерев’яною паличкою посередині. Проварити на водяній бані 30 хвилин. Паперовим рушником забрати зайву вологу. Смажити на сковороді під кришкою з двох сторін до рум’янцю.

— Можна уявити, як це смачно!

— Процес виробництва домашніх ковбас дуже захопливий і цікавий. Вони можуть бути варені, копчені, сиров’ялені… Якщо хочете готувати різні види, доведеться купувати додаткове обладнання. Перш за все, ваги: звичайні і більш точні для спецій (зважують від 0,1 грама). Також — термометри, щоб контролювати температуру при приготуванні ковбас, і професійний шприц для набивки. Вам знадобиться і вакууматор (щоб зберігати як попередньо просолене м’ясо, так і готову продукцію), невелика коптильна шафа, су-від (для приготування ковбас при низьких температурах, його можна замінити мультиваркою з функцією мультикухаря). Важливо мати місце для в’ялення з фіксованою температурою і вологістю (це може бути переобладнаний холодильник).

«Картопляну ковбасу готують і в Україні, і у Швеції, і у Фінляндії»

— Як та скільки часу зберігати домашню ковбасу?

— Печені та смажені ковбаси зберігають до 5 діб в холодильнику. Копчені — до 15 діб. У вакуумі — до 25 днів. У морозильній камері — до пів року.

— Домашню ковбасу подають гарячою?

— Смажену ковбасу та курячу, рецепти яких я дала, подають зазвичай на гаряче. А на другий день вже смакують у холодному варіанті, доповнивши нею канапки.

Любов Біріна: «Готуйте із задоволенням! Відкривайте для себе кулінарний світ — він дуже цікавий»

— Які незвичайні домашні ковбаси існують?

- Ковбасу можна готувати не тільки зі свинини, птиці та яловичини. Цікаві ковбаси виходять з екзотичних видів м’яса: оленини, конини… У кожній країні є своя традиційна домашня ковбаса. Наприклад, німецька кров’янка готується без круп, з додаванням яловичого язика та печінки, з горіхами, родзинками. Іспанські ковбаси готуються по старих рецептах. Чорізо — свиняча ковбаса з часником, червоним перцем, сіллю, травами та білим вином. Чисторра — ковбаса зі свинини та яловичини з червоним перцем та часником. Сальчичон — свиняча ковбаса зі шпиком, сіллю та чорним перцем. Смачні і рибні ковбаси. Їх зазвичай готують з філе риби великих розмірів — наприклад, із сома.

— А чи можна приготувати ковбасу без м’яса?



- Картопляну ковбасу готують і в Україні, і у Швеції, і у Фінляндії. До картоплі часто додають гриби. Ця ковбаса дуже смачна.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з кулінаркою Оксаною Вознюк: «Щоб смажені вареники мали хрумку скоринку, треба знати один секрет».

Фото з альбому Любові Біріної

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