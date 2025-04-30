«Щоб приготувати смачну домашню ковбасу, треба знати деякі секрети», — кулінарка Любов Біріна
Домашня ковбаса — одна із улюблених страв в українській кухні, яка стає все більш популярною у всьому світі. Виявляється, цю страву досить просто приготувати власноруч, якщо знати деякі кулінарні тонкощі.
«ФАКТИ» продовжують захопливу кулінарну подорож, знайомлячи читачів зі смачними стравами української кухні.
В інтерв’ю «ФАКТАМ» кулінарка з міста Калуш Івано-Франківської області, авторка кулінарних книг та фудблогерка Любов Біріна розповіла про секрети створення домашньої ковбаси та поділилась простими рецептами.
«Домашня ковбаса має бути соковитою»
- Щоб приготувати смачну домашню ковбасу, треба знати деякі секрети, — говорить Любов Біріна. — Починати свою кулінарну творчість у цьому напрямі варто з приготування простих ковбас, які вимагають мінімум навичок і не потребують спеціального обладнання. Це смажені, печені та відварені ковбаси. Для них потрібно лише засіб для набивки, який входить в набір до електричної м’ясорубки. Якщо такого немає, можна скористатися підручними засобами або просто начиняти вручну.
— Які головні критерії якості домашньої ковбаси?
- Вона має бути смачною та соковитою. Щоб отримати таку ковбасу, використовуйте свіже, не заморожене м'ясо. Купуйте його тільки у перевірених виробників. М’ясо не повинне нагріватися вище 12 градусів, тому працювати з ним треба швидко, розробляючи порціями (решта в цей час має бути в холодильнику).
— Який простий рецепт домашньої ковбаси запропонуєте читачам «ФАКТІВ»?
— Цей рецепт смаженої ковбаси зможуть застосувати навіть початківці. Він простий, а смак отримаєте чудовий.
Смажена домашня ковбаса
- свиняча грудинка — 1,5 кг
- сіль — 25 г
- чорний перець — 5 г
- часник — 1 головка середнього розміру
Свинячу грудинку порізати кубиком (0,5−1 см). Нагадую, що м’ясо не повинно нагріватися вище 12 градусів, отож нарізайте його порціями, решту тримайте в холодильнику. До нарізаного м’яса додати сіль, свіжозмелений чорний перець, подрібнений свіжий часник. Все дуже добре вимішати. Можна навіть помістити в тістоміс і все вимішати на середній швидкості насадкою-лопаткою. Додавати до м’яса воду не потрібно.
Утвореним фаршем начинити три ковбаси. Кожну звернути равликом та хрест-навхрест перев’язати ниткою. Проколоти голкою в кількох місцях.
Для кожної ковбаси зробити умовну «миску» з фольги, або кожну ковбаску помістити окремо в невелику жаростійку форму. Це важливо: ковбаса має смажитися у своєму жирі.
Запікати протягом години при температурі 150 °C. Далі підняти температуру до 170 °C і допікати до готовності — до гарного рум’янцю зверху.
«Не варто додавати до ковбаси занадто багато часнику, оскільки він приглушує аромат інших приправ»
— Які спеції найкраще використовувати у приготуванні домашніх ковбас?
— Найчастіше використовують чорний перець, мускатний горіх, кмин, коріандр, суху гірчицю.
— Чи додають у ковбаси свіжу зелень — кріп, петрушку, кінзу, базилік?
— Свіжа зелень може бути доречною в ковбасках-гриль. В інші краще додавати сухі спеції.
— А як краще подрібнювати часник?
— За допомогою часникодавки. Не варто додавати до ковбаси занадто багато часнику, оскільки він приглушує аромат інших приправ.
— Яка ваша улюблена ковбаса?
— Я люблю шинкові ковбаси. Із задоволенням готую їх вдома. Також люблю салямі. Дуже смачна й куряча ковбаса. Готується вона досить просто, а смак має неймовірний. Спробуйте приготувати за цим рецептом — і переконаєтесь. Готуйте із задоволенням! Відкривайте для себе кулінарний світ — він дуже цікавий.
Куряча ковбаса
- М’ясо куряче — 400 г
- Вершки 36% - 40 г
- Сіль — 6 г
- Часник — 2 зубка
- Чорний перець
Куряче м'ясо порізати кубиком, додати вершки, сіль, перець та подрібнений часник. Добре вибити рукою. Помістити в ємність, накрити. Залишити на ніч. Начинити кишку (не надто туго, але й не вільно) Кінці зав’язати. Закрутити «равликом», проткнути дерев’яною паличкою посередині. Проварити на водяній бані 30 хвилин. Паперовим рушником забрати зайву вологу. Смажити на сковороді під кришкою з двох сторін до рум’янцю.
— Можна уявити, як це смачно!
— Процес виробництва домашніх ковбас дуже захопливий і цікавий. Вони можуть бути варені, копчені, сиров’ялені… Якщо хочете готувати різні види, доведеться купувати додаткове обладнання. Перш за все, ваги: звичайні і більш точні для спецій (зважують від 0,1 грама). Також — термометри, щоб контролювати температуру при приготуванні ковбас, і професійний шприц для набивки. Вам знадобиться і вакууматор (щоб зберігати як попередньо просолене м’ясо, так і готову продукцію), невелика коптильна шафа, су-від (для приготування ковбас при низьких температурах, його можна замінити мультиваркою з функцією мультикухаря). Важливо мати місце для в’ялення з фіксованою температурою і вологістю (це може бути переобладнаний холодильник).
«Картопляну ковбасу готують і в Україні, і у Швеції, і у Фінляндії»
— Як та скільки часу зберігати домашню ковбасу?
— Печені та смажені ковбаси зберігають до 5 діб в холодильнику. Копчені — до 15 діб. У вакуумі — до 25 днів. У морозильній камері — до пів року.
— Домашню ковбасу подають гарячою?
— Смажену ковбасу та курячу, рецепти яких я дала, подають зазвичай на гаряче. А на другий день вже смакують у холодному варіанті, доповнивши нею канапки.
— Які незвичайні домашні ковбаси існують?
- Ковбасу можна готувати не тільки зі свинини, птиці та яловичини. Цікаві ковбаси виходять з екзотичних видів м’яса: оленини, конини… У кожній країні є своя традиційна домашня ковбаса. Наприклад, німецька кров’янка готується без круп, з додаванням яловичого язика та печінки, з горіхами, родзинками. Іспанські ковбаси готуються по старих рецептах. Чорізо — свиняча ковбаса з часником, червоним перцем, сіллю, травами та білим вином. Чисторра — ковбаса зі свинини та яловичини з червоним перцем та часником. Сальчичон — свиняча ковбаса зі шпиком, сіллю та чорним перцем. Смачні і рибні ковбаси. Їх зазвичай готують з філе риби великих розмірів — наприклад, із сома.
— А чи можна приготувати ковбасу без м’яса?
- Картопляну ковбасу готують і в Україні, і у Швеції, і у Фінляндії. До картоплі часто додають гриби. Ця ковбаса дуже смачна.
Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з кулінаркою Оксаною Вознюк: «Щоб смажені вареники мали хрумку скоринку, треба знати один секрет».
Фото з альбому Любові Біріної82
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