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Вплине на моє особисте життя: Тарас Цимбалюк зізнався, чому став Холостяком

10:58 7 травня 2025
Тарас Цимбалюк

Романтичне реаліті «Холостяк», яке оголосило головного героя чотирнадцятого сезону, продовжує відбір учасниць. Відомо, що дівчата будуть змагатися за серце популярного актора, зірки серіала «Спіймати Кайдаша» Тараса Цимбалюка. Зйомки реаліті пройдут влітку, а восени глядачі вже побачать проект на екрані.

На своїй сторінці у соціальній мережі Тарас Цимбалюк відверто зізнався, чому саме зголосився прийняти участь у романтичному шоу і чи сподівається зустріти на ньому кохання. Актор чесно відповів на питання своїх шанувальниць.

«Я бачу для себе цей проєкт — абсолютно новим телевізійним досвідом, та, без перебільшення, новим викликом, — написав Тарас. — Я не перебуваю у стосунках вже кілька місяців, тому я можу органічно на себе прийняти умови цієї програми. Ну, і я дійсно вірю, що є вірогідність, що я там можу зустріти людину, яка по-новому вплине на моє особисте життя».

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Тарас виклав світлини, на яких показує свої тату, і зізнався, що не може їх вже порахувати.

«Штук 60−70 десь», — написав актор.

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Він поділився, що має зріст 193 сантиметри, а вагу — 95 кілограмів. На питання, які дівчата йому подобаються — блондинки чи брюнетки, відповів, що головне — енергія.

«Звісно, мене, як і більшість, приваблюють красиві дівчата, — додав Тарас. — Як і більшість, спочатку звертаю увагу на зовнішність, але це тільки перше, короткострокове враження про дівчину. Для мене головне — її енергія».

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Раніше мережа знайшла заміну Тарасу Цимбалюку.

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