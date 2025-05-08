Трамп — єдиний, хто примусить путіна до перемовин, — Анджей Дуда

Єдиний, хто може змусити російського диктатора путіна сісти за стіл переговорів, є президент Сполучених Штатів Америки. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Politico.

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В інтерв'ю виданню Анджей Дуда закликав президента США Дональда Трампа посилити санкції проти росії, аби змусити її припинити війну проти України та укласти мир.

На думку президента Польщі, саме Трамп є тим єдиним політиком, хто нібито може змусити путіна сісти за стіл переговорів.

«Америка може використати різні економічні інструменти, щоб змусити росію дотримуватися певних дій. Тож якщо хтось і здатен змусити володимира путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів», — вважає Анджей Дуда.

Президент Польщі впевнений, що Трамп «усвідомив реальність» після останніх перемовин з путіним, а також має «необхідні інструменти для блокування фундаментальних інтересів путіна».

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«Він бачить, якою є його позиція, і наскільки він готовий залучитися до серйозних переговорів щодо завершення війни», — висловив свою позицію польський президент.

Анджей Дуда також вважає, що Дональд Трамп «має у своєму розпорядженні засоби, щоб змусити росію виконувати вимоги».

«Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, я вважаю, особливо різноманітні економічні інструменти. Але я переконаний, що президент Дональд Трамп здатен їх реалізувати», — наголосив Дуда.

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Раніше президент Польщі Анджей Дуда стверджував, що «радикальні» кроки адміністрації США щодо війни в Україні «принесуть мир у нашу частину Європи».

«Я глибоко вірю, що це буде гарне майбутнє», — запевняв він.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», коментуючи конфлікт у Білому Домі між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, Анджей Дуда заявив, що переговорний процес між Україною та США зайшов у «глухий кут». При цьому, Дуда зазначив, що Польща та інші союзники України повинні продовжувати підтримувати Київ.

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