Що, крім членства в НАТО, допоможе захистити Україну від нової війни: думка експертів

Володимир Зеленський не відступає від прагнення членства України в НАТО, попри те, що президент Дональд Трамп заявив, що Київ «може забути» про вступ до військового альянсу. Зеленський зазначив, що піде у відставку з посади президента, якщо це означатиме, що НАТО прийме Україну, пише Fox News.

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«Якщо ми не отримаємо гарантій безпеки, у нас не буде припинення вогню, нічого не буде працювати, нічого», — сказав Зеленський.

Трамп нещодавно заявив, що вірить у те, що президент росії путін виконає свою частину мирної угоди. Та Зеленський залишається непохитним у своєму прагненні домогтися членства України в НАТО, оскільки це зменшує ймовірність того, що путін може відновити бойові дії.

Стаття 5 Договору про НАТО передбачає, що якщо країна-член зазнає нападу, це буде вважатися нападом на всіх членів альянсу і вимагає від них вжити заходів, включаючи використання збройних сил.

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Пітер Раф, старший науковий співробітник і директор Центру Європи та Євразії аналітичного центру Hudson Institute, сказав, що за підтримки Заходу Україна стає сильнішою за росію.

«путіну доведеться двічі подумати про відновлення війни, якщо він вважає, що великі західні держави зобов'язані захищати Україну, — сказав Раф. — Звичайно, вступ України до НАТО поставив би під загрозу американську і європейську репутацію та авторитет у цій грі. Це пояснює вагання Трампа, навіть опір такій концепції. Запасний варіант для Зеленського на випадок, якщо членство в НАТО буде неможливим, — це заручитися підтримкою західних військ для сприяння припиненню вогню».

Наприклад, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Британія готова відправити війська в Україну, якщо це буде необхідно для забезпечення миру між Україною та росією.

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«Якщо все інше не спрацює, Зеленському, можливо, доведеться задовольнитися продовженням фінансування та військової допомоги, — сказав Раф. — Але він не збирається вести переговори з самим собою, саме тому він залишається непохитним щодо гарантій безпеки на публіці».

Джон Харді, заступник директора російської програми Фонду захисту демократій, сказав, що ще одна війна між росією та Україною є ймовірною, і що «сувора правда» полягає в тому, що переговори з боку адміністрації Трампа «не вирішать фундаментальне питання, яке стоїть на кону цієї війни».

«Мета путіна — не просто захопити більше території на сході України, — сказав Харді. — Він, як і раніше, сповнений рішучості перетворити саму Україну на васальну державу і переписати порядок безпеки в Європі».

У підсумку Джон Харді заявив, що членство України в НАТО є найкращим варіантом для збереження безпеки України від російської агресії. Також Харді сказав, що США повинні чітко визначити, яку підтримку вони можуть запропонувати європейським військам, які забезпечуватимуть післявоєнну безпекову присутність у регіоні.

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