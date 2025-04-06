Попри деякі нещодавні досягнення рф на місцях — зокрема, у витісненні українців із Курської області — шанси на вирішальну воєнну перемогу рф залишаються вкрай малими. Збройні сили рф витрачають людей і техніку, і аналітики сумніваються в тому, як довго російська економіка зможе виробляти достатньо, щоб прогодувати фронт, пише Foreign Policy.

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Як стверджує українська розвідка, кремль визнає, що війна має закінчитися до 2026 року, якщо росія хоче уникнути серйозного погіршення своєї геополітичної могутності. Але путін не гальмує війну. Він також не запропонував жодних поступок, які б навіть натякали на можливість мирного врегулювання без капітуляції України. Зупинити війну може здатися простою проблемою для виснаженої росії, але довгострокова мілітаризація країни продовжується швидкими темпами. путін може вірити, що, затягуючи час, він зможе витягнути ще більше поступок від Трампа, який, здається, дедалі більше бажає укласти будь-яку угоду з росією взагалі — навіть якщо це означатиме змусити Україну розвалитися. путін може сподіватися, що Вашингтон подарує йому те, чого йому не вдалося досягти на полі бою.

путін, бажаючи передусім зберегти власну безпеку, може вважати, що ризики припинення війни є більшими, ніж ризики її продовження. З одного боку, нинішній рівень військових зусиль є неприйнятним як з економічного, так і з демографічного погляду. З іншого боку, швидке припинення бойових дій пов’язане з явною економічною та соціальною небезпекою. Припинення величезного стимулювання витрат, яке принесла війна, також може покласти край соціальній стабільності, на якій путін побудував своє 25-річне правління. Велика частина промислової економіки росії також перейшла на оборону, а разом з цим і на добре оплачувані робочі місця.

Як сказав німецький економіст Яніс Клюге: «Якщо кремль хоче уникнути економічного колапсу, йому доведеться продовжувати витрати на поточному рівні ще довго після закінчення війни».

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Втім, немає жодних ознак будь-яких планів москви замінити військові витрати будь-якими іншими державними стимулами. Попри труднощі з виробництвом достатньої кількості матеріальних засобів і боєприпасів, щоб прогодувати величезну лінію фронту в Україні, економіка в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні, не може існувати без якоїсь війни.

Однак внутрішня проблема путіна виходить за межі економічного стимулу війни. Для великих верств суспільства війна також функціонує як форма соціального та культурного стимулу. У суспільстві, де останніми роками молоді чоловіки з провінції не можуть піднятися по соціальній драбині й де держава не змогла запропонувати обнадійливого бачення майбутнього країни — пропозиція грошових сум, що змінюють життя, представила в уяві громадськості нові можливості соціального росту, йдеться в публікації.

Подібно до того, як кремль не планує замінити економічний стимул війни, так само, здається, у нього немає плану замінити соціальний стимул війни.

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Раптове припинення війни росії проти України може викликати потік гніву в російських регіонах, що відлунює насильницьке розчарування післяафганської та постчеченської епох. путін і його радники можуть припустити, що краще продовжувати війну повільно, пропонуючи великі виплати, щоб провінції процвітали, і обіцяючи, що світле майбутнє вже не за горами. Поки біль від продовження війни не стане більшим — можливо, через реальний економічний тиск ззовні, як-от суворі санкції проти нафтової промисловості, або загроза того, що Київ може фактично виграти взагалі — путін може відкладати будь-яке рішення зупинити, призупинити чи іншим чином припинити бойові дії.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб назвав варіант, який може зупинити рф.

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