Україна має знайти збалансоване рішення, яке дозволить зберегти конкуренцію та доступність лікарських засобів для населення, водночас не ускладнюючи умови для роботи аптечних мереж. Про це заявив народний депутат Юрій Заславський, коментуючи перебіг реформи у фармацевтичній галузі, передає «УНІАН».

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«Ми сьогодні повинні знайти таке рішення, щоб і аптеки розвивалися, щоб аптеки могли існувати, щоб була достатня доступність до аптечної мережі в населення. Це першочерговий критерій. Між ними повинна бути конкуренція, для того щоб методом саморегулювання наш споживач міг отримати найнижчу ціну і найкращий асортимент і найкраще обслуговування», — зазначив парламентар.

Водночас він зауважив, що поки не бачить готових рішень, які б одночасно відповідали потребам держави, фармбізнесу та пацієнтів, однак висловив сподівання, що уряд знайде оптимальний підхід.

Коментуючи ситуацію з маркетинговими витратами та ціноутворенням на ринку, Заславський звернув увагу на зростання відпускних цін з боку вітчизняних виробників у 2024 році та відсутність їхнього зниження після припинення виплат маркетингових бонусів аптекам. За його словами, хоча мережі втратили частину доходу через реформу, ціни для кінцевого споживача зросли.

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«Ми сьогодні фіксуємо від аптечних асоціацій, що ні на копійку ціни не були знижені, крім отієї сотні препаратів, про які йшла мова першочергово. Після того як ця реформа почалася, маємо здорожчання ліків в аптечній мережі», - сказав він.

Заславський також критично оцінив ідею жорсткого обмеження аптечних мереж, вказавши, що це може унеможливити утримання малоприбуткових або мобільних аптек у сільській місцевості чи прифронтових регіонах. За його словами, лише великі мережі, які мають ресурси в прибуткових містах, можуть дозволити собі відкриття таких точок або запуск мобільних аптек.

«Щоб одна мобільна аптека поїхала, потрібно близько 3 мільйонів гривень — це вартість автомобіля, облаштування обладнанням, закупівля медикаментів і найм персоналу», — пояснив депутат.

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На його думку, держава могла б стимулювати великі мережі до забезпечення аптечного обслуговування у важкодоступних районах за рахунок спеціальних приписів або регуляторних механізмів, натомість не створюючи надмірних бар’єрів для розвитку аптечного бізнесу в цілому.

Раніше повідомлялося, чому фармреформа була неминуча.

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