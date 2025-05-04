Чи можна отримати раніше невиплачену пенсію: що і як потрібно робити

Якщо пенсіонер не згоден із сумою призначеної йому пенсії, він може звернутися до суду. Але, крім цього, пенсіонер може отримати пенсію, яку раніше з власної вини він не зміг або не захотів забрати.

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Як пише «Новое время», така можливість надається статтею 46 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Щоправда, якщо пенсіонер не отримував її з власної вини 4 роки, забрати виплати він зможе лише за 3 роки.

Для поновлення виплати пенсії пенсіонеру необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України з паспортом громадянина України та реєстраційним номером облікової картки платника податків та надати заяву про поновлення виплати пенсії.

Виплата пенсії здійснюватиметься частинами. Перший раз виплачується неотримана пенсія не більше ніж за 12 місяців (одночасно), а решта суми виплачуватиметься щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії на момент звернення.

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Виплата пенсії може бути припинена з таких причин як:

якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять неправильні відомості;

у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання пенсії через відділення поштового зв'язку протягом шести місяців поспіль;

невизнання пенсіонера особою з інвалідністю;

працевлаштування особи, яка отримує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років;

в інших випадках, передбачених законом, наприклад, закінчення терміну навчання дітей, які отримують пенсію у разі втрати годувальника;

може бути припинено перерахування пенсії на банківський рахунок, якщо установа виключена із переліку уповноважених банків.

Тим часом голова комітету Верховної Ради України (ВРУ) з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що можна підвищити мінімальну пенсію.

Фото: pixabay

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