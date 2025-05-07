Команда Вернидуба розгромила столичного аутсайдера у дограванні зустрічі 21-го туру УПЛ: відеоогляд матчу

У середу, 7 травня, на стадіоні «Гірник» у Кривому Розі відбулося догравання поєдинку 21-го туру УПЛ, у якій триває боротьба за «золото». Як відомо, підопічні Юрія Вернидуба та Віталія Первака вийшли на поле ще 15 березня, але через повітряну тривогу не зіграли тоді і двох хвилин.

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Чемпіонат України. Матч 21-го туру

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Лівий берег» (Київ) — 4:0 (Кузик, 27, Твердохліб, 47, 90, Соса, 69). Юніорські склади — 2:2.

1:0 Кузик (27-а хв.)

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2:0 Твердохліб (47-а хв.)

3:0 Соса (69-а хв.)

4:0 Твердохліб (90-а хв.)

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Становище команд після 27 турів:

1. «Динамо» — 67 очок;

2. «Олександрія» — 63;

3. «Шахтар» — 57;

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4. «Кривбас» — 43;

5. «Полісся» — 43;

6. «Карпати» — 43;

7. «Зоря» — 36;

8. «Верес» — 35;

9. «Рух» — 34;

10. «Колос» — 29;

11. «Оболонь» — 28;

12. ЛНЗ — 28;

13. «Ворскла» — 25;

14. «Лівий берег» — 23;

15. «Інгулець» — 20;

16. «Чорноморець» — 18.

Бомбардири: 17 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 13 — Єгор Твердохліб («Кривбас»); 11 — Георгій Судаков («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Полісся»); 10 — Олександр Філіппов («Олександрія»), Артем Бондаренко («Шахтар»); 9 — Амбросій Чачуа («Карпати»); 8 — Петар Мічін, Пилип Будківський (обидва — «Зоря»), Бруніньо («Карпати»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Ігор Краснопір, Ярослав Карабін (обидва — «Рух»), Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко (обидва — «Динамо»), Хуан Безерра («Олександрія»), Кевін («Шахтар»); 5 — Олександр Зубков, Егіналдо (обидва — «Шахтар»), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), Микола Гайдучик, Луан (обидва — «Верес»), Андрій Цуріков («Колос»), Денис Янаков («Чорноморець»), Олександр Яцик («Зоря»).

У 28-му турі УПЛ зіграють: 9 травня (п'ятниця) — «Зоря» — «Шахтар» (15:30), «Полісся» — «Динамо» (18:00); 10 травня (субота) — «Ворскла» — «Чорноморець» (13:00), «Оболонь» — ЛНЗ (15:30), «Рух» — «Верес» (18:00); 11 травня (неділя) — «Кривбас» — «Колос» (13:00), «Карпати» — «Олександрія» (18:00); 12 травня (понеділок) — «Інгулець» — «Лівий берег» (15:30).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у фіналі Кубка України з футболу зіграють донецький «Шахтар» та київське «Динамо».

Фото ФК «Кривбас»

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