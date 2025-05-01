«Золотий чай» для томатів і полуниці: як приготувати домашнє добриво для отримання гарних врожаїв

Помідори та полуниця - улюблені культури для багатьох садівників. Щоб отримати багатий врожай, важливо застосовувати правильні методи добрив. Замість магазинних засобів можна використовувати органічні природні відходи, які стимулюють зростання рослин.

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Британська садівниця Росслін Кемерер рекомендує «рідке золоте добриво», яке легко приготувати вдома. Основою можуть слугувати зелень і бур'яни, багаті поживними речовинами, що вивільняються при замочуванні.

Відомо, що три основні компоненти магазинних добрив — це азот, фосфор і калій. Азот сприяє росту листя, фосфор — росту коренів, а калій заохочує рослини цвісти і давати кращі плоди. Якість і кількість плодів томатів і полуниці сильно залежать від калію. Садівниця звернула увагу, що у природі є дві рослини, багаті на калій.

Для створення концентрату використайте кульбаби та бананові шкурки — джерела калію, важливого для формування якісних плодів. Наповніть відро рослинами, залийте водою (без хлору) і залиште настоюватися від 3 до 21 дня.

Готовий концентрат слід процідити. Для добрива, що настоювалося три дні, розведення не потрібне. Тижневий розчин розводять у співвідношенні 1:8, а довше настояний — 1:15.

Поливайте лише під корінь, уникаючи попадання на листя, особливо в сонячну погоду, щоб не пошкодити рослини.