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Клуб споживачів

«Золотий чай» для томатів і полуниці: як приготувати домашнє добриво для отримання гарних врожаїв

21:01 1 травня 2025
Помідори та полуниця. Колаж ФАКТІВ

Помідори та полуниця - улюблені культури для багатьох садівників. Щоб отримати багатий врожай, важливо застосовувати правильні методи добрив. Замість магазинних засобів можна використовувати органічні природні відходи, які стимулюють зростання рослин.

Британська садівниця Росслін Кемерер рекомендує «рідке золоте добриво», яке легко приготувати вдома. Основою можуть слугувати зелень і бур'яни, багаті поживними речовинами, що вивільняються при замочуванні.

Відомо, що три основні компоненти магазинних добрив — це азот, фосфор і калій. Азот сприяє росту листя, фосфор — росту коренів, а калій заохочує рослини цвісти і давати кращі плоди. Якість і кількість плодів томатів і полуниці сильно залежать від калію. Садівниця звернула увагу, що у природі є дві рослини, багаті на калій.

Для створення концентрату використайте кульбаби та бананові шкурки — джерела калію, важливого для формування якісних плодів. Наповніть відро рослинами, залийте водою (без хлору) і залиште настоюватися від 3 до 21 дня.

Готовий концентрат слід процідити. Для добрива, що настоювалося три дні, розведення не потрібне. Тижневий розчин розводять у співвідношенні 1:8, а довше настояний — 1:15.

Поливайте лише під корінь, уникаючи попадання на листя, особливо в сонячну погоду, щоб не пошкодити рослини.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зробити дріжджову настойку для підживлення і профілактики хвороб овочів.

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