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Тренд літа-2025 — чорні босоніжки на плоскій підошві: з чим поєднувати

22:27 7 травня 2025
чорні босоніжки на плоскій підошві. фото з відкритих джерел

Чорне літнє взуття повернулося у моду - і цю новину багато хто сприйняв з ентузіазмом. Воно немазке і легко поєднується з багатьма вбраннями. Наприклад, ідеально комбінується з вбранням у середземноморському стилі, з джинсами, доповненими чорною майкою, або з одягом з анімалістичними принтами, що зараз популярні.

Трендові босоніжки можуть бути зі шнурівкою або ремінцями. Що мінімалістичніша модель взуття, то стильніше вона виглядатиме. Мінімалістична естетика — той напрямок, куди рухається зараз мода. У такому взутті ви почуватиметеся комфортно як у мегаполісі, так і на відпочинку.

Чорні босоніжки на плоскій підошві — це не тільки стильно, а й зручно. А це ще один вектор, який дуже важливий у розвитку моди.

І ще одна модна деталь. Такі босоніжки можете носити з яскравими кольоровими шкарпетками або гольфами.

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Чорні босоніжки на плоскій підошві — гарна інвестиція в гардероб. Вони будуть актуальні не один сезон — і ви зможете в цьому переконатися.

Нагадаємо про тренд весни-2025 — скульптурні підбори.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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