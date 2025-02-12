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Стиль життя

Влада «леопарда»: як створити приголомшливий модний образ за допомогою популярного принту

22:26 12 лютого 2025
леопардовий принт на одязі

Здавалося, що леопардовий принт досяг піку своєї популярності минулого року. Але… «леопард» не пішов і, здається, не збирається цього робити, принаймні найближчим часом. Наприклад, співачка Оля Полякова днями показала фото, на яких вона у леопардовому кардигані. Є прихильниці цього принту, але є чимало тих, хто його не любить. І ще одна категорія — це ті, хто її недооцінює.

Щоб створити за допомогою цього принту чарівний образ, поєднуйте його з відтінками дорогоцінного каміння — смарагдовим або рубіновим. Таке вбрання має вигляд вишуканий та дорогий.

Дуже ефектний леопардовий принт у поєднанні з мереживом. Така річ відразу приверне увагу.

Леопардовий принт чудово поєднується з денімом. Цей візерунок актуальний не тільки в одязі, а й в аксесуарах — наприклад, сумках.

Продовжують залишатись актуальними й інші анімалістичні принти. Вибираючи одяг та аксесуари з таким малюнком, відразу продумайте, з чим у своєму гардеробі це поєднаєте. Втім, таке правило — одне з головних при купівлі будь-якої речі.

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Якщо ви досі не носили леопардовий принт, настав час привнести новизну у свій образ.

Раніше відомий дизайнер назвав головні аксесуари 2025 року .

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Фото Ольги Сметанської

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