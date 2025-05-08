Балтійські країни відхилили запити іноземних високопосадовців, які летять до рф для участі в святкуванні 9 травня. Як заявив міністр закордонних справ Єстонії Маргус Цахкна, прохання про використання повітряного простору Естонії для участі в російських заходах до Дня перемоги «не підлягає обговоренню».

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«Про використання повітряного простору Естонії для поїздки до Москви на парад 9 травня не може бути й мови. Естонія не має наміру жодним чином підтримувати цей захід, — йдеться в заяві Цахкна.- Більше того, ми підкреслили нашим колегам з Європейського Союзу, що оскільки росія є країною, яка розпочала і продовжує війну в Європі, участь у пропагандистських заходах, організованих нею, повинна бути виключена».

Відомо, що Естонія вже заборонила польоти до або з москви для кубинських і бразильських VIP-рейсів, а дозволи на VIP-рейси до москви на святкування 9 травня будуть утримуватися (або, в разі необхідності, призупинятися).

Раніше ЗМІ повідомили про те, що Литва і Латвія відмовили літаку президента Сербії Александара Вучича, а також прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. в дозволі на проліт через їхній повітряний простір на шляху до росії.

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Латвійська влада відмовила, посилаючись на «політичну чутливість мети польоту», повідомляють видання. Литовські чиновники, як повідомляється, посилалися на «технічну і дипломатичну чутливість» у своїй відмові.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що путін не хоче 9 травня ховати лідера Китаю Сі Цзіньпіна від українських дронів в Мавзолеї, тому оголосив режим припинення вогню на час святкування.

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