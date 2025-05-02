У той час як 9 травня в москві запланований великий парад з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні, Україна заявляє, що кремль намагається сформувати режим припинення вогню відповідно до власних інтересів.

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«Припинення вогню не повинно бути лише на кілька днів, щоб потім повернутися до вбивств. Воно має бути негайним, повним і безумовним, щонайменше на 30 днів, щоб забезпечити його безпеку та гарантії. Це фундамент, який може привести до справжньої дипломатії», — заявив президент Володимир Зеленський.

Путінські війська порушили власне одноденне перемир'я на Великдень за лічені години й звинуватили в цьому Україну, тоді як його сили відновили повномасштабну кампанію бомбардувань майже одразу після християнського свята, пише Politico.

У путіна є список високопоставлених гостей, які прибудуть на парад до москви 9 травня, серед яких президент Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо й президент Сербії Александар Вучич.

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«путіну потрібне перемир'я на 8−11 травня, щоб не ховати Сі та інших почесних гостей у мавзолеї Леніна від українських безпілотників», — зазначив Анатолій Амелін, генеральний директор і засновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього», у своєму дописі на фейсбуці.

За три роки, що минули від початку повномасштабного вторгнення росії, Україна також неодноразово завдавала ударів по москві за допомогою безпілотників. Один дрон впав на дах кремля у травні 2023 року. Остання велика атака на москву відбулася минулого місяця, коли російські засоби ППО збили щонайменше 91 дрон над столицею.

«Він хоче створити ілюзію для свого населення, що навіть зараз росія є великою державою-переможницею. росія перестала бути великою державою, і це зробила Україна. Тому що „велика держава“ не може допустити, щоб частина її території була окупована меншою державою», — сказав Олександр Мережко, голова Комітету у закордонних справах українського парламенту.

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Крім того, за словами Мережка, оголошуючи одностороннє припинення вогню, російський лідер намагається створити ілюзію, що він не повністю відкидає план президента США Дональда Трампа щодо постійного перемир'я. Він додав, що в Україні є розуміння того, що кожного разу, коли росія оголошує про припинення вогню, вона просто робить паузу, щоб зібрати більше зброї і більше військ для нової, сильнішої атаки.

Раніше глава МЗС Чехії заявив, що «перемир'я» путіна — це наче оголосити голодування і потай їсти цукерки.

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